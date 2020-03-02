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قطر تسجل 4 إصابات جديدة بالفيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا
2/3/2020

سجلت قطر أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) لترتفع بذلك أعداد الإصابة في البلاد إلى سبع حالات.

وأعلنت وزارة الصحة القطرية أن الفحوصات كشفت عن أربع إصابات جديدة لمواطنين قطريين ومرافقتين اثنتين كانتا بصحبتهما في السفر.

وأضافت الوزارة أن المصابين كانوا ضمن مواطنين أجلتهم قطر على متن طائرة خاصة من إيران في 27 فبراير/شباط الماضي، وممن خضعوا للحجر الصحي فور وصولهم.

وذكر بيان لوزارة الصحة أنه تم إدخال المصابين إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام وهم في حالة صحية مستقرة.

وأكدت الوزارة أن المصابين لم يخالطوا أفراد المجتمع منذ وصولهم، ولا تزال مؤشرات تفشي المرض في دولة قطر منخفضة للغاية.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الثلاث الأولى التي تم تشخيصها والإعلان عنها في الآو نة الأخيرة يتمتعون بوضع صحي مستقر، وهم يخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية، مضيفة أنها تواصل مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي في حال ظهور أي أعراض عليهم.

وقالت الوزارة إنها اتخذت كافة التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، وذلك عن طريق إخضاع جميع المسافرين القادمين من المناطق التي يسري فيها الفيروس للحجر الصحي فور وصولهم للبلاد، وتواصل الوزارة مراقبة من تم إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم ظهور أي أعراض عليهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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