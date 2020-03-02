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سياسة|تونس

تعرف على حقيقة وفاة الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي

الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي
2/3/2020

تداول حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منسوب إلى وزير الخارجية التونسي شائعة وفاة الرئيس السابق المنصف المرزوقي، وهو ما سارع نشطاء ومشاهير إلى نفيه.

ونفت وزارة الخارجية التونسية عبر صفحتها على فيسبوك وجود حساب شخصي على "تويتر" للوزير نور الدين الري، وهو الحساب الذي أطلق الشائعة.

وقالت الخارجية التونسية خلال بيان لها عبر صفحتها في فيسبوك إن جميع أنشطة الوزير والبيانات الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية أو مسؤوليها يتم نشرها حصرا في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة.

يشار إلى أن الرئيس التونسي السابق أعلن اعتزال الحياة السياسية واستقالته من رئاسة حزب "حراك تونس" عقب إخفاقه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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