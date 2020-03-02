تطابق في الرؤى بين "حماس" و"روسيا" حول صفقة القرن

التقى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية، الاثنين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في العاصمة موسكو.

وبحث الطرفان، حسب بيان للحركة ثلاثة ملفات رئيسية، "المصالحة الفلسطينية، وصفقة القرن، والعلاقات الثنائية بين الطرفين".

وأوضحت الحركة أن الحوارات مع الجانب الروسي "شهدت تطابقا في الرؤى والمواقف المتعلقة بهذه القضايا الثلاث".

وحسب البيان، أكد لافروف رفض بلاده لـ"صفقة القرن"، مشيرا أنها "لا تمثل طريقا لإحلال السلام والأمن في المنطقة".

واستعرض الجهود التي تبذلها روسيا مع كل الأطراف المعنية بخاصة الأطراف الفلسطينية سواء السلطة أو حركة "حماس".

وأكد لافروف "أهمية توحيد الشعب الفلسطيني، واستعداد روسيا للمساهمة في تحقيق هذا الهدف باعتباره ركيزة مهمة في التعامل مع المستجد السياسي المتمثل في الصفقة".

و قال هنية إن "صفقة القرن تضرب ركائز القضية الفلسطينية خاصة القدس والأرض وحق العودة، فضلا عن كونها تمثل تجاوزا متعمدا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحتى إطار الرباعية الدولية، وانحيازا للاحتلال والاستيطان".

وبشأن المصالحة الفلسطينية، لفت إلى أن حماس "ذهبت وما زالت نحو توحيد الشعب الفلسطيني".

ووفق البيان، استعرض هنية "عددا من الخيارات لتحقيق المصالحة"، دون مزيد من التوضيحات.

وقال إن الحركة "جاهزة لأي خيار يمكن أن تقبل به حركة فتح والفصائل الفلسطينية، إذ لا مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه الآن".

وأوضح هنية أن حماس "تعقد لقاءات في غزة وبيروت مع الفصائل، وتكثف اتصالاتها مع فتح لكي نخرج جميعا من حالة الجمود الراهنة في ملف المصالحة".

وأشار أنه "لا حاجة إلى اتفاقات جديدة بل العمل على تطبيق الاتفاقات الموقعة وخاصة اتفاق القاهرة 2011 واتفاق 2017 في القاهرة وبيروت".

وأبدى هنية استعداد الحركة للقاء الرئيس محمود عباس، والفصائل تحت رعاية روسية أو مصرية أو رعاية روسية مصرية مشتركة.

كما أكد على الدور المحوري لمصر في الملفات كافة، خاصة المصالحة، مرحبا بأي دور دولي أو عربي لتذليل العقبات في ظل التأكيد على التمسك بالدور المصري.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد هنية أن حماس "تعبر عن اهتمامها بالعلاقة بروسيا وتنميتها وتطويرها في المجالات كافة بما يخدم الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا الفلسطيني والاستقرار في المنطقة".

وحضر اللقاء، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

ومن حركة "حماس"، شارك في اللقاء كل من نائب رئيس الحركة صالح العاروري، ومسؤول الحركة في الخارج ماهر صلاح، ومسؤول مكتب العلاقات الدولية موسى أبو مرزوق.

وتقيم روسيا علاقات مع عدد من الفصائل الفلسطينية بينها حركة "حماس"، و"الجهاد الإسلامي".