الكويت تستعين بالجيش لمواجهة كورونا

قال الجيش الكويتي إنه قام بتفعيل دور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وذلك في أعقاب تسجيل 56 حالة إصابة في البلاد.

وأضاف الجيش في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة.

ووصلت، ظهر الإثنين، الطائرة الكويتية وعلى متنها الدفعة الأولى من الكمامات الوقائية.

وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة 10 حالات جديدة ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصبح الإجمالي 56 حالة pic.twitter.com/vVXAPc4xVy — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 2, 2020

1⃣تفعيلا لدور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد فقد أصدرمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ احمد المنصور الصباح توجيهاته بارسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عددا من الكمامات الوقائيةلتغطيةاحتياجات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية pic.twitter.com/qNjnNXFkWW — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2020

2⃣ حيث وصلت ظهر اليوم طائرة القوة الجوية الكويتية وعلى متنها الدفعة الاولى من الكمامات الوقائية. pic.twitter.com/ZvoRAVbb6g — KUWAIT ARMED FORCES-الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) March 2, 2020