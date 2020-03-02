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سياسة

الكويت تستعين بالجيش لمواجهة كورونا

طائرة عسكرية كويتية تحمل مؤن طبية
طائرة عسكرية كويتية تحمل مؤن طبية
2/3/2020

قال الجيش الكويتي إنه قام بتفعيل دور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وذلك في أعقاب تسجيل 56 حالة إصابة في البلاد.

وأضاف الجيش في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد  من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة.

ووصلت، ظهر الإثنين، الطائرة الكويتية وعلى متنها الدفعة الأولى من الكمامات الوقائية.

وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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