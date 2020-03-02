البث الحي
سياسة

السعودية تسجل أول إصابة بالفيروس كورونا المستجد

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض
2/3/2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن المصاب "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده" في إيران.

وأكدت الوزارة في بيانها أن "الحالة معزولة حالياً في المستشفى ويجري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة".

كما أشارت إلى "حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها" من قبل الجهات المختصة.

ولم تقدم السلطات تفاصيل عن عمر ولا مكان الحالة المصابة.

وكانت السعودية علّقت مؤقّتاً دخول الراغبين في أداء العمرة إلى أراضيها وزيارة المدينة المنورة، في إجراء احترازي غير مسبوق كان يرمي إلى منع وصول الفيروس كورونا المستجدّ إلى المملكة.    

وأمس الأحد، قال وكيل وزارة الحج والعمرة عبد العزيز وزنان في مؤتمر صحفي إن 469 ألف من المعتمرين كانوا متواجدين في المملكة لحظة صدور القرار الخميس.

لكنّه أشار إلى أن 105 آلاف منهم غادروا البلاد حتى صباح الأحد.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية في المؤتمر نفسه أن المملكة علقت إصدار "التأشيرة السياحية لمواطني 22 دولة يتفشى فيها الفيروس".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)