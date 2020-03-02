إعلامية سعودية: كورونا صناعة قطرية.. والمغردون يسخرون

اتهمت الإعلامية والروائية السعودية، نورا المطيري، دولة قطر بصناعة فيروس كورونا المستجد ونشره عبر العالم، مما تسبب في موجة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المطيري في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس كورونا قطرية بامتياز".

وأضافت أن "الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط".

أعتقد أن تركيبة ونشر فيروس #كورونا قطرية بامتياز.. وأن الدوحة دفعت مليارات لزراعة هذا الفيروس المخيف في الصين، بهدف ضرب العام 2020 الذي كان معدا له بدء تحقيق رؤية السعودية 2030 ودبي اكسبو 2020 ونهاية الخلافة العثمانية وتحقيق اتفاق الرياض وعودة السلام للشرق الأوسط.#قطر_هي_كورونا — نورا المطيري 🕊 (@Noura_Almoteari) March 1, 2020

واستطردت في تغريدة أخرى: "قطر ليس لديها شخص واحد مؤهل للقيام بالأعمال التخريبية، فعلا هم عاجزون، لكنهم يستأجرون الخبثاء والمرتزقة الذين يقدمون المشروعات تلو الأخرى، والدليل أن عزمي بشارة هو حاكم قطر الفعلي، الآمر الناهي بسياساتها، لا استبعد تورط قطر في تصنيع كورونا".

قطر ليس لديها شخص واحد مؤهل للقيام بالأعمال التخريبية، فعلا هم عاجزون، لكنهم يستأجرون الخبثاء والمرتزقة الذين يقدمون المشروعات تلو الأخرى، والدليل أن عزمي بشارة هو حاكم قطر الفعلي ، الآمر الناهي بسياساتها، لا أستبعد #تورط_قطر_في_تصنيع_كورونا — نورا المطيري 🕊 (@Noura_Almoteari) March 1, 2020

وتعرف المطيري نفسها على صفحتها بموقع تويتر أنها روائية وباحثة سياسية ومؤلفة رواية جملون وكتب أخرى، وهي تكتب مقالا سياسيا أسبوعيا في صحيفة البيان الإماراتي وصحيفة عكاظ السعودية، كما تشغل منصب رئيسة تحرير مجلة مدام الفرنسية.

مكتب الاتصال الحكومي في #دبي: الكاتبة نورا المطيري (التي ادعت ان #قطر زرعت الكورونا في الصين لافشال بداية رؤية ٢٠٣٠ واكسبو دبي) ليست موظفة في صحيفة البيان بل تكتب أعمدة بالقطعة ولا تمثل رأي الصحيفة الصادرة في #دبي – أسوشيتد برس — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) March 2, 2020

وانهالت التعليقات الساخرة على المطيري والتي تعدت الـ 8 آلاف تعليق حتى الآن، وكان لافتا أن عددا كبيرا من الساخرين سعوديون وإماراتيون، وفيما يلي أبرز التفاعلات.

الطريف انها تتحدّث عن "تركيبة" قطريّة لفيروس كورونا كأنها خلطة فول, مثلما تبتاع علب الفول المدمّس ب"الخلطة اللبنانيّة" أو "الخلطة المصريّة". https://t.co/ZMeCJ17ej8 — asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) March 2, 2020

https://twitter.com/is_dmas/status/1234265272791576582?ref_src=twsrc%5Etfw

مهما بلغت خصومتنا لتنظيم الحمدين ينبغي أن لانعتقد بأن #قطر_هي_كورونا ، فقطر وإن كانت متآمرة وتنتهج الحرام السياسي كثيراً فإن ليس من مصلحتها ذلك لأسباب ؟

لا أدري أستاذة نورة و نحن نحترمك كثيراً كيف توصلتِ لهذا الاستنتاج ؟#تورط_قطر_في_تصنيع_كورونا https://t.co/8v1Bd7opXo — هادي الظفيري (@hadi_dafff) March 1, 2020

https://twitter.com/Deadliveperson/status/1234190442130006016?ref_src=twsrc%5Etfw

يا استاذة نورا الله يحفظك ويطول عمرك.. نحن نحترمك ونقدر قلمك ونتابع إبداعك وكتاباتك

لكن

ارحمي عقولنا..ومهما كانت كراهيتنا لنظام قطر..لكن أنتم تجعلون قطر دولة عظمى بهذا الكلام الذي لايدخل العقل..ولايقبله منطق

لم يتبقى إلا نقرأ أن قطر استعانت بكائنات فضائية لنشر المرض بكوكب الأرض. — صالح الناخبي (@alnakhibe) March 1, 2020

نشكرك على هالمعلومة بها أثبتي للعالم ذكاء الصحفي السعودي و عبقرية اعلام السعودية😁 — Alnuaimi🇶🇦بنت الأكرمين (@Alnuaim44568809) March 1, 2020

حتى أنهم قبضوا على فيروس وبالتحقيق اعترف بأن قطر هي من زرعته للأهداف التي ذكرتيها — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 2, 2020