وفيات إيطاليا تتجاوز الصين ورقم قياسي للإصابات في أوربا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوربا حاجز المئة ألف، بينها 41 ألف إصابة في إيطاليا، استنادا إلى إحصاءات رسمية.

وبتسجيل 100470 إصابة على الأقل، بينها 4752 وفاة، صارت أوربا القارة الأكثر تضررا من الوباء، قبل آسيا (94253 إصابة بينها 3417 وفاة).

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 3 آلاف و405، لتتجاوز بذلك الصين لأول مرة، التي سجلت حتى اليوم 3 آلاف و245 حالة وفاة.

وكشفت دائرة الحماية المدنية الإيطالية، أن البلاد سجلت 427 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، اليوم الخميس.

وأوضحت أيضا أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 33 ألفا و190 حالة، بزيادة 16 بالمئة عن الحصيلة التي سجلتها الأربعاء.

وغالبًا ما يعزو الخبراء الارتفاع القياسي في الوفيات والإصابات في إيطاليا إلى وجود أعداد هائلة من كبار السن، حيث أنهم الأكثر عرضة للعدوى بكورونا بين فئات الشعب، فضلا عن التأخر في فرض التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الفيروس.

مصابون بفيروس كورونا في مستشفيات إيطاليا

وفي فرنسا، أودى وباء كورونا بحياة 108 مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة جيروم سولومون.

وقال سولومون إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف". "

وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الأنشطة الرياضية وفعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.