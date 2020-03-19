البث الحي
سياسة

وفيات إيطاليا تتجاوز الصين ورقم قياسي للإصابات في أوربا

رقم قياسي لعدد الوفيات في إيطاليا
رقم قياسي لعدد الوفيات في إيطاليا
19/3/2020

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أوربا حاجز المئة ألف، بينها 41 ألف إصابة في إيطاليا، استنادا إلى إحصاءات رسمية.

وبتسجيل 100470 إصابة على الأقل، بينها 4752 وفاة، صارت أوربا القارة الأكثر تضررا من الوباء، قبل آسيا (94253 إصابة بينها 3417 وفاة).

وأعلنت الحكومة الإيطالية، الخميس، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 3 آلاف و405، لتتجاوز بذلك الصين لأول مرة، التي سجلت حتى اليوم 3 آلاف و245 حالة وفاة.
وكشفت دائرة الحماية المدنية الإيطالية، أن البلاد سجلت 427 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، اليوم الخميس.

وأوضحت أيضا أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 33 ألفا و190 حالة، بزيادة 16 بالمئة عن الحصيلة التي سجلتها الأربعاء.

وغالبًا ما يعزو الخبراء الارتفاع القياسي في الوفيات والإصابات في إيطاليا إلى وجود أعداد هائلة من كبار السن، حيث أنهم الأكثر عرضة للعدوى بكورونا بين فئات الشعب، فضلا عن التأخر في فرض التدابير الصحية اللازمة لاحتواء الفيروس.

مصابون بفيروس كورونا في مستشفيات إيطاليا

وفي فرنسا، أودى وباء كورونا بحياة 108 مصابين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 372 وفاة، وفق المدير العام للصحة جيروم سولومون.

وقال سولومون إن "عدد الإصابات يتضاعف كل أربعة أيام"، مضيفا أن الفيروس ينتشر في فرنسا "بسرعة وبشكل مكثف". "
وحتى مساء الخميس، أصاب كورونا قرابة 240 ألف شخص في 177 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9900 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.  

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء الأنشطة الرياضية وفعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

تعرف على قرعة أفريقيا في تصفيات كأس العالم 2022