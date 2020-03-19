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سياسة

مهاتير محمد يدخل الحجر الصحي بعد تواصله مع نائب مصاب بكورونا

رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد
19/3/2020

أعلن رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، اليوم الخميس، وضع نفسه في حجر منزلي، إثر تواصله مع نائب برلماني مصاب بفيروس كورونا.

وخلال مشاركته عبر اتصال مع التلفزيون الماليزي، قال محمد (95 عاما) إنه وضع نفسه في حجر صحي منزلي لمدة 14 يوما.

وأوضح محمد، أنه اتخذ هذه الخطوة، بسبب مقابلته النائب كلفن يي لي ووين، الذي ثبتت مؤخرا إصابته بالفيروس.

وأكد رئيس الوزراء السابق، أنه لا يشعر بأي أعراض، قائلاً: "أنا في المنزل الآن، الخروج من المنزل ومقابلة الناس محظور".

وحتى عصر اليوم الخميس، سجلت ماليزيا وفاة شخصين وإصابة 900 شخصا بالفيروس، فيما أصاب أكثر من 230 ألف شخص في 176 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 9300 وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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