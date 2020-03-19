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سياسة

من داخل العناية المركزة.. مصابة بكورونا تحذر المدخنين (فيديو)

تحذر السيدة الجميع من الاستخفاف بالوباء وتقول لكل مدخن: توقف الآن
تحذر السيدة الجميع من الاستخفاف بالوباء وتقول لكل مدخن: توقف الآن
19/3/2020

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة بريطانية مريضة بفيروس كورونا في العناية المركزة تحث على الإقلاع عن التدخين.

وتشرح المريضة حالتها الصحية السيئة قائلة إنها لا تستطيع التنفس دون الاستعانة بجهاز التنفس الاصطناعي، وإنها فقدت إحساسها بالوقت بسبب ظروف مرضها السيئة.

وتحذر المرأة الجميع من الاستخفاف بالوباء، ويبدو أنها كانت من المدخنين، لأنها تحذر بشدة من التدخين وتقول لكل مدخن "توقف الآن. أنت تحتاج لرئتيك لتتنفس".

وتقول السيدة إنها اكتشفت إصابتها بالفيروس يوم الجمعة الماضي ودخلت الحجر الصحي، ولم تر زوجها وبناتها منذ ذلك الحين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس الأربعاء أنه لا يستبعد القيام بأي إجراء للسيطرة على الموقف، بما في ذلك غلق العاصمة لندن نفسها إذا استدعت الظروف.

وكانت بريطانيا اتخذت حزمة من الإجراءات الجديدة في مواجهة كورونا منها تعليق الدراسة ووقف العمل بمترو أنفاق لندن ووضع 20 ألف جندي من القوات المسلحة في حالة استعداد.

جاء ذلك نتيجة ارتفاع أعداد الإصابات في المملكة المتحدة لتصل إلى أكثر من 2500 إصابة والوفيات إلى 104.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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