مصر: إخلاء سبيل 15 من القوى السياسية والمعارضة.. من هم؟

قررت نيابة أمن الدولة العليا بمصر، اليوم الخميس، إخلاء سبيل 15 عضوًا من الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، وفق إعلام محلي

وذكرت صحف محلية مقربة من السلطات أن من بين المفرج عنهم أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والناشطان السياسيان شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، و12 آخرين من أعضاء أحزاب سياسية.

وتضمنت القائمة الكاملة للمفرج عنهم كلا من: حسن نافعة، وعبد العزيز الحسيني، وشادي الغزالي حرب، وكريم عباس، وحازم عبد العظيم، وعبير الصفتي، وجمال فاضل، وأحمد الرسام، وهلال سمير، ورمضان رجب، وأمير عيسى، وخالد سويده، ووائل عبدالحافظ، وأحمد السقا، وعمرو حسوبة، حسبما نقل موقع القاهرة 24 المحلي.

وكان المذكورون قد تم اعتقالهم على فترات زمنية مختلفة، على ذمة التحقيق معهم في اتهامات بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون".

ويثير اعتقال الناشطين السياسيين وقوى المجتمع المدني في مصر انتقادات أوربية وأمريكية، بينما تقول إنها ملتزمة بتطبيق القانون ودعم الحريات.

وتنتقد منظمات حقوق الانسان التكدس في السجون والنظافة العامة داخلها.

ومع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم، دشن نشطاء وحقوقيون حملة باسم "خرجوا المساجين"، طالبوا فيها السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا وتفشي المرض داخل السجون، وهو ما سيصيب الحراس أيضا وليس السجناء فقط.

وطالبت الحملة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، خاصة كبار السن، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تطبيق قانون الحبس الاحتياطي مع التدابير الاحترازية، وإخلاء السبيل مع المنع من السفر.

وفي سياق متصل، لا يزال الأمن المصري يحتجز 4 ناشطات مصريات بارزات، من بينهن 3 من أسرة علاء عبد الفتاح، بعد اعتقالهن أمس أثناء وقوفهن أمام مقر رئاسة الوزراء للمطالبة بالإفراج عن بعض السجناء لحمايتهم من فيروس كورونا.

واستنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إحالة الدكتورة ليلى سويف اليوم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها مجددا، رغم إخلاء سبيلها أمس بكفالة 5 آلاف جنيه، ومعها ابنتها الناشطة منى سيف والدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي، واللاتي ما زلن رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل.

يستنكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إحالة الدكتورة ليلى سويف اليوم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معها مجددا، رغم إخلاء سبيلها أمس بكفالة 5 آلاف جنيه، ومعها ابنتها الناشطة منى سيف والدكتورة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي، واللاتي ما زلن رهن الاحتجاز بقسم قصر النيل. pic.twitter.com/2ClCdFMhAA — CIHRS (@CIHRS_Alerts) March 19, 2020

وأعلنت وزارة الصحة في مصر، الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 210 حالات، من بينهم 28 تماثلوا للشفاء وخرجوا من مستشفى العزل، و 6 وفيات.

كما أعلنت الوزارة عن وضع 300 أسرة قيد الحجر الصحي في قرية بمحافظة الدقهلية بعد وفاة امرأة بفيروس كورونا.