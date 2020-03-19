للمرة الأولى.. مدينة ووهان الصينية دون إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين الخميس أنّها لم تسجّل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أيّ إصابة جديدة محليّة المصدر بفيروس كورونا، في سابقة من نوعها منذ بدأت بإحصاء الإصابات في يناير الماضي.

لكنّ الدولة التي ولد فيها الفيروس سجّلت بالمقابل ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات الوافدة من الخارج.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّها أحصت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34 حالة إصابة جديدة بالوباء، جميعها لدى أشخاص وافدين التقطوا العدوى أثناء وجودهم خارج البلاد.

إصابة عضوين في الكونغرس

وفي الولايات المتحدة قال عضو في مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا ليصبح ذلك أول عضو في الكونغرس تتضح إصابته بالعدوى.

وقال النائب ماريو دياز-بالارت، وهو جمهوري من ولاية فلوريدا، في بيان منه إنه في حجر صحي طوعي منذ يوم الجمعة في واشنطن وإنه لم يرجع إلى بيته في جنوب فلوريدا لأن الظروف الصحية لزوجته تعرضها لمخاطر صحية كبيرة بشكل استثنائي.

وقال عضو الكونغرس البالغ من العمر 58 عاما إنه عانى من حمى وصداع مساء يوم السبت وأُبلغ "منذ قليل" بأن الفحوص أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وفرض عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حجرا صحيا على أنفسهم في الأسابيع القليلة الماضية لأنهم ربما خالطوا شخصا مصابا بفيروس كورونا، لكن دياز-بالارت الذي انتُخب للكونغرس للمرة الأولى في عام 2002 هو أول عضو يعلن إصابته بالفيروس.

عضوان في الكونغرس الأمريكي أصيبا بفيروس كورونا

وفي البرازيل أعلن كذلك عن إصابة رئيس مجلس الشيوخ في البرازيل بفيروس كورونا، وذكر بيان أن التحاليل أكدت إصابة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي دافي الكولومبري بالفيروس.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب الكولومبري أنه لم تظهر عليه أعراض شديدة لكنه يشعر بالإعياء وهو في حجر صحي بمنزله، وقال البيان إن تحليلا أوليا كان قد نفى إصابة الكولومبري لكن نتيجة التحليل الثاني كانت إيجابية.

و قال بن مكادامز الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي ويبلغ من العمر 45 عاما، إن حالته ساءت وخضع للفحص يوم الثلاثاء بناء على تعليمات الطبيب، وأضاف إنه علم بإصابته يوم الأربعاء.