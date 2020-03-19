لحظة بلحظة.. آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 19 مارس/آذار

حتى صباح الخميس، أصاب فيروس كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصاً، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء انشطة عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس، 19 مارس/آذار:

لحظة بلحظة

وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 677.

الخارجية الأمريكية تطالب الأمريكيين بالعودة للولايات المتحدة فورا أو الاستعداد للبقاء بأماكن وجودهم.

الخارجية الأمريكية تنصح الأمريكيين بتجنب كل الرحلات الدولية بسبب تأثير فيروس كورونا.

وزير الخارجية التونسي: تسجيل ثانية وفاة لمهاجر تونسي مقيم في إيطاليا جراء إصابته بفيروس كورونا.

نتنياهو يأمر الإسرائيليين بالتزام منازلهم ويعلن أن حكومته ستقر أحكام طوارئ الليلة تلزمهم بذلك.

موقع ذا هيل: بنك أوف أمريكا يبلغ عملاءه رسميا أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود.

السفير الفرنسي بالقاهرة مخاطبا رعايا بلاده: علينا أن نستعد لأوضاع صعبة للغاية في مصر خلال الأسابيع القادمة.

السلطات الصحية الفرنسية تسجل 1861 إصابة خلال ال24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي المصابين إلى 10995.

السلطات الصحية الفرنسية تسجل 108 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة.

السلطات الصحية البريطانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 144 والإصابات إلى 3269.

وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 48.

قطر تعلن عن شفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 10.

قطر تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 460.

مركز الصحة العامة الأوكراني: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 21.

الحكومة التشادية تعلن إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التدريب بدءا من غد وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

رويترز: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أيرلندا إلى 557 بعد تسجيل 191 إصابة في الساعات ال24 الأخيرة.

مراسل الجزيرة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فنلندا إلى 400.

وزارة الصحة المصرية: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.

العاهل السعودي: نمر بمرحلة صعبة والمرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة عالميا بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

أ. ف.ب: عدد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف.

أ.ف.ب: عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا يتجاوز عدد الوفيات في الصين.

وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 274.

وزارة الصحة الأردنية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 69.

جامعة جونز هوبكنز: عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 10 آلاف والوفيات 150.

وزير الداخلية التركي: 9800 شخص في الحجر الصحي بمن فيهم القادمون من العمرة.

رويترز عن مسؤول بوزارة الصحة التونسية: تسجيل أول وفاة في تونس بفيروس كورونا.

رويترز: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 128.

أ.ف.ب: إصابة الأمير ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا ووضعه الصحي.

أ.ف.ب: رئيس الوزراء الهندي يعلن عن حظر للتجوال ليوم واحد في كل أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا

وسائل إعلام أمريكية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي إلى 51 وتعافي مصابين اثنين.