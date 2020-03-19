لحظة بلحظة.. آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم 19 مارس/آذار

حتى صباح الخميس، أصاب فيروس كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، وتوفي أكثر من 8970 شخصاً، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا.
وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء انشطة عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.
وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الخميس، 19 مارس/آذار:
لحظة بلحظة
- وزارة الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 677.
- الخارجية الأمريكية تطالب الأمريكيين بالعودة للولايات المتحدة فورا أو الاستعداد للبقاء بأماكن وجودهم.
- الخارجية الأمريكية تنصح الأمريكيين بتجنب كل الرحلات الدولية بسبب تأثير فيروس كورونا.
- وزير الخارجية التونسي: تسجيل ثانية وفاة لمهاجر تونسي مقيم في إيطاليا جراء إصابته بفيروس كورونا.
- نتنياهو يأمر الإسرائيليين بالتزام منازلهم ويعلن أن حكومته ستقر أحكام طوارئ الليلة تلزمهم بذلك.
- موقع ذا هيل: بنك أوف أمريكا يبلغ عملاءه رسميا أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة الركود.
- السفير الفرنسي بالقاهرة مخاطبا رعايا بلاده: علينا أن نستعد لأوضاع صعبة للغاية في مصر خلال الأسابيع القادمة.
- السلطات الصحية الفرنسية تسجل 1861 إصابة خلال ال24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي المصابين إلى 10995.
- السلطات الصحية الفرنسية تسجل 108 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة.
- السلطات الصحية البريطانية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 144 والإصابات إلى 3269.
- وزارة الصحة العمانية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 48.
- قطر تعلن عن شفاء 6 حالات مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 10.
- قطر تعلن تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 460.
- مركز الصحة العامة الأوكراني: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في أوكرانيا إلى 21.
- الحكومة التشادية تعلن إغلاق المدارس والجامعات ومراكز التدريب بدءا من غد وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.
- رويترز: ارتفاع عدد المصابين بكورونا في أيرلندا إلى 557 بعد تسجيل 191 إصابة في الساعات ال24 الأخيرة.
- مراسل الجزيرة: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فنلندا إلى 400.
- وزارة الصحة المصرية: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة.
- العاهل السعودي: نمر بمرحلة صعبة والمرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة عالميا بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
- أ. ف.ب: عدد المصابين بفيروس كورونا في أوروبا يتجاوز عتبة 100 ألف.
- أ.ف.ب: عدد الوفيات في إيطاليا بفيروس كورونا يتجاوز عدد الوفيات في الصين.
- وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع الإجمالي إلى 274.
- وزارة الصحة الأردنية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 69.
- جامعة جونز هوبكنز: عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 10 آلاف والوفيات 150.
- وزير الداخلية التركي: 9800 شخص في الحجر الصحي بمن فيهم القادمون من العمرة.
- رويترز عن مسؤول بوزارة الصحة التونسية: تسجيل أول وفاة في تونس بفيروس كورونا.
- رويترز: ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إنجلترا إلى 128.
- أ.ف.ب: إصابة الأمير ألبرت أمير موناكو بفيروس كورونا ووضعه الصحي.
- أ.ف.ب: رئيس الوزراء الهندي يعلن عن حظر للتجوال ليوم واحد في كل أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا
- وسائل إعلام أمريكية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش الأمريكي إلى 51 وتعافي مصابين اثنين.
- رويترز: الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تشاد.
- مراسل الجزيرة: السلطات السويدية تؤكد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 1423.
- مراسلة الجزيرة: السلطات الموريتانية تفرض حظرا للتجوال من الساعة 8 م حتى 6 صباحا لمواجهة فيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: الحكومة الأردنية توقف العمل ببعض أحكام الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الدفاع المعمول به حاليا.
- وزير الصحة التركي: تسجيل ثالثة حالة وفاة بفيروس كورونا في تركيا.
- وزارة الصحة الجزائرية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في ولاية المدية ليرتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 9.
- مراسل الجزيرة: رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بالحجر الصحي بعد تواصله مع نائب برلماني أصيب بكورونا
- وزارة الصحة الإماراتية: 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات إلى 140.
- مراسل الجزيرة: السلطات الصحية الروسية تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 199 بعد تسجيل 52 إصابة جديدة.
- وزارة الدفاع البريطانية تقرر سحب نصف جنودها من العراق بسبب فيروس كورونا وتعلق المهام التدريبية لستين يوما.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 156.
- الرئيس الإيراني يأمر بإغلاق جميع المحلات والمراكز التجارية غير الضرورية في عدد من المحافظات لمدة 15 يوما.
- وزارة الصحة البحرينية: تعافي 5 حالات جديدة من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 100.
- وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 1284 والإصابات إلى 18407.
- وزارة الصحة الإيرانية: تسجيل 149 حالة وفاة و1046إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الأخيرة.
- إصابة كبير مفاوضي الاتحاد الأوربي ميشال بارنييه بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة التونسية تعلن عن 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 39.
- باكستان تعلن إغلاق الحدود مع الهند لمدة 14 يوما كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.
- رويترز: بلجيكا تسجل 309 حالات جديدة بفيروس كورونا كأكبر عدد إصابات في يوم واحد منذ تفشي الوباء.
- مصلحة السجون الإٍسرائيلية تنفي وجود إصابات بكورونا بين الأسرى وتقول إنه تم عزل 4 أسرى لاختلاطهم بشخص مصاب.
- قرار رئيس الوزراء المصري بإغلاق المراكز التجارية لا يشمل محال بيع المواد الغذائية والصيدليات.
- رئيس الوزراء المصري يقرر إغلاق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية بين 7 مساء و 6 صباحا حتى 31 من مارس الجاري.
- المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية: كل ساعة يتم تسجيل 6 وفيات و50 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- مراسل الجزيرة: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع عدد الحالات إلى 58.
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 47.
- المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا اثنتان في رام الله وثالثة في نابلس.
- إدارة السجون الإسرائيلية تبلغ الأسرى الفلسطينيين بوجود 4 إصابات في صفوف الأسرى بفيروس كورونا بسجن مجدو.
- وسائل إعلام جزائرية: وزارة الصحة تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا و10 إصابات ليرتفع العدد إلى 82.
- رويترز: السلطات الصينية تقول إن خطر الإصابة بفيروس كورونا في إقليم خوبي ما زال قائما.
- وزارة الصحة الإسرائيلية: تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين في إسرائيل إلى 529.
- ماليزيا تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 900.
- رويترز: تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في روسيا.
- وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 40 بعد تسجيل إصابة جديدة بدهوك.
- المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 148 حالة.
- المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية: تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 148.
- إيطاليا تعلن تمديد فترة إغلاق البلاد والحجر الصحي لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
- وزير الصحة الكويتية: 3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 18.
- هيئة النقل في لندن: إغلاق جزئي لقطارات مترو الأنفاق في العاصمة ابتداء من اليوم بسبب انتشار فيروس كورونا.
- رويترز: رئيس الوزراء الأسترالي يعلن حظر دخول غير المقيمين إلى البلاد بدءا من مساء غد الجمعة.
- رويترز: حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية يحذر من احتمال إصابة 60 ألف مشرد بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.
- رويترز: نيكاراغوا تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا.
- أ ف ب: الصين تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا محليا للمرة الأولى منذ تفشي الفيروس.
- متحدث باسم الخارجية الأمريكية: وقف إصدار تأشيرات دخول الولايات المتحدة اعتبارا من الأربعاء بسبب فيروس كورونا.
- عضو مجلس النواب الأمريكي ماك آدامز يعلن عبر تويتر إصابته بفيروس كورونا.
- وزارة داخلية حكومة الوفاق الليبية تعلن عن إغلاق معبري رأس اجدير ووازن الحدوديين مع تونس.
- رئيس تشيلي يعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما ويطلب من قوات الجيش المشاركة في تنفيذ القرار.
- أ ف ب: البنك المركزي الأوربي يطلق برنامجاً بقيمة 750 مليار يورو لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
- رويترز: إصابة عضو مجلس النواب الأمريكي ماريو دياز-بلارت بفيروس كورونا.
- رويترز: موريشيوس تعلن تسجيل أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا.
- السيناتور الجمهوري كيفين كريمر يطالب ترمب بحظر استيراد النفط الخام من روسيا والسعودية ردا على حرب أسعار النفط.
- وزارة الصحة البرازيلية: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 والإصابات إلى 489 وتماثل حالتين للشفاء.
- وكالة الأنباء الإماراتية: الإمارات تعلق دخول حاملي الإقامة السارية الموجودين خارج الدولة بدءا من اليوم الخميس.