فيروس كورونا: قطر تسجل 8 إصابات جديدة وشفاء 6 حالات

أعلنت قطر تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين المواطنين والوافدين، وأقرت عددًا من الإجراءات الجديدة لمجابهة الفيروس.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات، لولوة الخاطر، عن 8 حالات إصابة جديدة، منها 6 حالات لوافدين، وحالتان قطريتان عادتا من إيطاليا والمملكة المتحدة.

وأضافت الخاطر أن 6 حالات أخرى في العناية المركزة، في حين تعافت 6 حالات جديدة، أربع منها من العمالة الوافدة، واثنتان منها لمواطنينِ قطريينِ.

هذا وخصصت اللجنة العليا لإدارة الأزمات خطوطًا ساخنة لتلقي المقترحات والشكاوى، وشددت على ضرورة عدم تداول الإشاعات والأخبار المزيفة.

وأشارت الخاطر إلى نمطين أساسيين في انتشار فيروس كورونا داخل دولة قطر، سلسلة الانتقال الأولى بين الوافدين ويُطلق عليها الإصابات المجتمعية، وتركزت في منطقة جرى احتواؤها، وهي من شارع (1 – 31) في المنطقة الصناعية.

أما سلسلة الانتقال الثانية، الموجودة بين القطريين، ولا تعد إصابات مجتمعية في معظمها، إنما نقلها مواطنون عائدون من بعض الدول.

ومن التدابير الوقائية لاحتواء الفيروس تفعيل الحجر المنزلي، وترك مسافات مناسبة بين الفرد ومخالطيه، فضلًا عن تغطية الفم والأنف عند العطاس، كما يفضل الابتعاد عن كبار السن؛ لحمايتهم من فرص انتقال العدوى إليهم.

يذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ 241 ألفًا و553 ، تعافى منهم 86 ألفًا و689 ، فضلًا عن وفاة 9 آلاف و982 .

وفي قطر، وبعد تسجيل 8 حالاتٍ جديدة، اليوم الخميس، يصل مجموع المصابين بالفيروس 460 حالة، تعافى منها 10 حالات، ولم تسجل وفيات.