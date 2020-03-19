شاهد: ما حقيقة اللقاحات التي أعلن عنها مؤخرا لعلاج كورونا؟

مع مواصلة فيروس كورونا، انتشاره، تتسابق الدول في إيجاد علاج لهذا الفيروس الخطير الذي صحا العالم على كابوسه بعد انتشاره في الصين منذ أواخر العام الماضي.

وأصبح استنباط دواء لعلاج فيروس كورونا ساحة تنافس أمريكي صيني وأوربي.

ففي الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يزال في مراحله الأولى من الاختبارات السريرية، مشيرا إلى أن إدارته تعمل بشكل "جيد جدا" لاحتواء الأزمة وتداعياتها من خلال التنسيق على مستوى الحكومة والولايات.

وعن الجدول الزمني لطرح اللقاح المضاد للفيروس، قال فريق إدارة ترمب إنه "تمت تجربة اللقاح لأول شخص أمس، وسيتم إخضاع أشخاص آخرين من عمر 16 إلى 56 للفحص، ومتابعتهم لمدة عام كامل لمعرفة استجابتهم للقاح".

وفي هذا الصدد استعرض مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن تقدم التجارب الأمريكية لإنتاج أول مصل علاجي لفيروس.

كما أدلى ريتشارد كينيدي عضو الاتحاد الأمريكي لأطباء جهاز المناعة بحديث لقناة الجزيرة مباشر حول الموضوع.

فرنسا وعلاج كورونا

وفي فرنسا تتجه مجموعة سانوفي الدوائية الفرنسية، لإنتاج عقار قد يفتح باب الأمل في مواجهة فيروس كورونا، وقالت الشركة إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريت على الدواء فإنّها تتعهّد بتقديم ملايين الجرعات منه.

وأعلنت المجموعة الفرنسية أنّها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من عقار "بلاكنيل" الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة المرضى بفيروس كورونا المستجدّ.

وتحدث الدكتور فرانسوا دوروش خبير الوبائيات والأمراض المعدية في باريس عن هذا الأمر لشاشة الجزيرة مباشر.

والإثنين قال البروفسور ديدييه راؤول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راؤول على 24 مريضا بفيروس كورونا المستجد، فقد اختفى الفيروس من 75% من أجسام هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

الصين أجرت تجارب سريرية على دواء لعلاج الفيروس

الصين

وفي ذات الإطار انتهت الصين من الدراسة السريرية التي قامت بإجرائها على دواء(Favipiravir ) المضاد للفيروسات، والتي تقول إنه أثبت فعاليته في محاربة فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" فإن مدير المركز الوطنى الصيني لتطوير التكنولوجيا الحيوية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، قال إن التجربة السريرية لم تظهر أي استجابة سلبية واضحة للدواء والذي يعد معالجا للأنفلونزا والحائز على موافقة باستخدامه في اليابان عام 2014.

وأوضح أن الدواء، حاز على توصية باستخدام الفريق الطبي المعالج له وسيتم إدراجه ضمن خطة التشخيص والعلاج لفيروس كورونا في أقرب وقت ممكن.

وفي ذات الوقت، تتسابق 35 شركة على مستوى العالم، لإنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن بينهم روسيا، حيث أعلنت رئيسة قسم علم الفيروسات بكلية البيولوجيا بجامعة موسكو، عن تطوير علماء روس لمستحضر لعلاج الفيروس.

وأعلن عميد كلية البيولوجيا، بجامعة موسكو الحكومية، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم، ميخائيل كيربيشنيكوف، أنه يمكن إنشاء نموذج أولي للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد خلال 3 أشهر.