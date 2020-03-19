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سياسة

شاهد: طبيب يشرح لماذا لا يُصاب الأطفال بفيروس كورونا؟

19/3/2020

في مداخلة لـ"الجزيرة مباشر"، تحدث رئيس المركز العربي للخلايا الجذعية وخبير المناعة والأوبئة، أديب الزعبي، عن اللقاحات المزمع إنتاجها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الزعبي إن الأطفال لا يصابون بفيروس كورونا، حتى وإن دخل الفيروس إلى رئتي الطفل؛ فإنه لن يؤثر فيها سلبًا، مضيفًا أن 0.2 في المئة من الأطفال فقط يصابون بالفيروس، إلا أنهم وإن لم يصابوا بفيروس كورونا، فإنهم ينقلون العدوى للآخرين من حولهم، على حد قوله.
أضاف خبير المناعة أن دراسة جديدة أفادت بوجود الفيروس في فضلات الأطفال، وأثناء تنظيف الأطفال قد ينتقل الفيروس للكبار.
وقال الزعبي إن الأطفال ليس لديهم المستقبل الخليوي (الذي يحتاجه الفيروس لدخول الحويصلة الرئوية)، أو إنه موجود ولكن لا يرتبط بالفيروس.

جدير بالذكر أن الطفلة الفلسطينية، ميلا جهاد شوكة (22 شهرًا)، تعد أصغر طفلة أصيبت بفيروس كورونا، مطلع مارس/آذار الجاري، وخضعت الطفلة لعزل صحي في المنزل لمدة 14 يوما. 

وتعرضت ميلا للإصابة عن طريق خالها، الذي خالط فوجا يونانيا في فندق يعمل فيه ، وانتقل أليه الفيروس، و إثره أصيبت ميلا ودخلت المستشفى، ثم تعافت أمس الأربعاء.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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