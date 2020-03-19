شاهد: طبيبة مصرية تساهم في تطوير اختبار سريع للكشف عن كورونا

نجحت الطبيبة المصرية هبة مصطفى، التي تعمل في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ضمن فريق بحثي، في تطوير اختبار للفحص السريع لفيروس كورونا، يمكنه فحص 1000 حالة يوميا.

وتشرح هبة فكرة الفحص السريع قائلة "في ظل الانتشار الواسع لفيروس كورونا، أصبحنا في حاجة لأن نفحص الحالات بشكل سريع وآني. هذا اختبار جزيئي وفحص PCR سريع نستطيع من خلاله أن ننظر إلى جينوم الفيروس لاكتشاف إن كان داخل العينة أم لا."

وتضيف "استغرق العمل على تطوير هذا الفحص حوالي ثلاثة أيام، وبدأنا التحقق من الفحص في الأسبوع الماضي وانتهينا من التحقق في عطلة نهاية الأسبوع".

الجدير بالذكر أن هبة مصطفى حصلت على درجة الماجستير في الطب من جامعة الإسكندرية عام 2004، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث نالت درجة الدكتوراه في علم الأحياء الدقيقة أو الميكروبيولوجي عام 2014 من جامعة كانساس الأمريكية. وتعمل الآن مديرة قسم الفيروسات الجزيئية بالمختبر الطبي بجامعة جونز هوبكنز.