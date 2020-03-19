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شاهد: طبيبان مصريان في لندن ينقلان خبرتيهما في التعامل مع فيروس كورونا

الطبيبان المصريان شريف حقي وأحمد الحداد يقدمان خبرتهما في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
الطبيبان المصريان شريف حقي وأحمد الحداد يقدمان خبرتهما في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)
19/3/2020

نشر طبيب مصري على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك مقطع فيديو يقدم فيه مع زميله -ويعملان في مستشفى جامعي بالعاصمة البريطانية- خبرتيهما في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وعبر الفيديو، قدم الطبيبان جملة من النصائح لزملائهم الأطباء وطاقم التمريض في مصر حول التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وتحدث استشاري الجراحة العامة والطوارئ بمستشفى إمبريال كولديج البريطانية، شريف حقي، وزميله استشاري ورئيس قسم الرعاية المركزة، أحمد الحداد، عن تجربتيهما في التعامل مع الفيروس. 

أكد الطبيبان أن انتشار الفيروس في الفترة المقبلة أمر لا شك فيه، وأن معرفة طرق الوقاية ضرورية، ومن بينها العزل الذاتي والالتزام بالبقاء في البيوت، لا سيّما وأن الحكومات عطلت الدوام الرسمي لهذا الغرض.

وأضافا أن النظام الطبي ليس في استطاعته استيعاب الأعداد المتزايدة من المصابين، ونصحا بالبقاء في البيت والحفاظ على مساحة كافية مع الآخرين؛ منعًا لنقل العدوى لكبار السن وغيرهم.

في ختام المقطع، شدّد الطبيبان على أن فيروس كورونا كغيره من الفيروسات، سيصيب عددا من الناس وسيتعافون إذا التزموا بالإرشادات الطبية، وأنه لا داعي للهلع من ذلك.

في السياق، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم 237 ألفًا و161 مصابًا، حتى الآن، تعافى منهم 86 ألفًا و675 شخصًا، في حين توفي منهم 9 آلاف و835 شخصا.

في المملكة المتحدة، وصل عدد المصابين إلى 2692 مصابًا بالفيروس، منها 66 حالة جديدة، تعافى منها 65 حالة، ولقي 137 حتفهم جراء الإصابة بالفيروس، من بينهم 66 حالة وفاة جديدة.

وفي مصر، بلغ عدد الحالات المصابة 256 حالة، تعافى منها 28 حالة، وتوفيت 7 حالات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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