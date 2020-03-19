شاهد: شاب سوري يروي قصة شفائه من كورونا

بثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو تظهر شابا سوريا شفي من فايروس كورونا المستجد بعد قدومه من إيران إلى لبنان.

وروى الشاب السوري يعقوب معاناته مع كورونا بعد شفائه من الفيروس، قائلا إن "هذا الفيروس هو نفسي قبل أن يكون شيئا آخر" موضحا أنه بدأ يتعافى من المرض بعد خضوعه للحجر الصحي لمدة 17 يوما.

وطالب الشاب السوري من يعرفون أشخاصا يحملون هذا الفيروس مساعدتهم في الدعم المعنوي لأنه مرض "غير خطير"، وإنما يحتاج لهدوء وتركيز وثقة في النفس.

فيروس كورونا

حتى يوم الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 217 ألف شخص في 172 بلدا وإقليم، وتوفي أكثر من 8900، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

ثاني المُتعافين من فيروس كورونا يعقوب عباس سوري الجنسية مقيم في لبنان