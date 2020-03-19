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شاهد: الولايات المتحدة تصادق على استخدام أول علاج لمعالجة المصابين بكورونا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء المؤتمر الصحفي اليوم
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أثناء المؤتمر الصحفي اليوم
19/3/2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة صادقت على استخدام دواء كلوروكين المستخدم ضد الملاريا، لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، مشيرا إلى "نتائج أولية مشجعة للغاية".

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، اليوم الخميس، "سيكون بوسعنا توفير هذا الدواء بشكل شبه فوري"، معتبرا أن ذلك قد "يبدل الوضع" بالنسبة لمكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وأضاف ترمب "بعد بضعة أسابيع سنتمكن من إحراز نتائج بخصوص اللقاح، وذلك بعدما كنا نعتقد أن الأمر سيتطلب وقتا طويلا".

وتابع: "اللقاح يتطلب الكثير من الاختبارات، على اعتبار أنه سيدخل جسد الإنسان.. أؤكد لكم أننا نقوم بعمل رائع على هذا الصعيد".

وتوصل المجموعة الفرنسية المختصة في الصناعات الدوائية "سانوفي" تجاربها على مصابين بفيروس كورونا باستعمال دواء "بلاكنيل"، المضاد للملاريا.

وأكدت المجموعة أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات منه، بعدما برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بالفيروس، مشيرة إلى أنّ هذه الكمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال متحدث باسم "سانوفي" لوكالة الأنباء الفرنسية إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهّد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"."

و"بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وقال البروفسور ديدييه راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، في أول الأسبوع الجاري إنّه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يُساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بفيروس كورونا، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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