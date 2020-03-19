شاهد: الصلاة والدعاء بمسافات متباعدة بين المصلين في الأقصى بسبب كورونا

أظهرت مقطاع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مصلين في المسجد الأقصى يصلون ويدعون متباعدين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت اللقطات المصلين وهم يرفعون أكفهم بالدعاء والتضرع لله عز وجلّ، لرفع البلاء، عن الأمة بعد تفشي فيروس كورونا الذي أدى انتشاره إلى إغلاق المساجد ومنع المصلين من الصلاة فيها.

وأصدرت الكثير من الدول العربية قرارات بمنع الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وغيرها مقاطع فيديو لحظة إعلان صلاة الجمعة الماضية في الرحال أو البيوت.

المؤذنون يبكون

كما انتشرت الفيديوهات التي يسمع فيها صوت المؤذنين وهم ينادون للصلاة وسط العبرات والدموع، بعد منع المصلين من الصلاة بالمساجد بسبب الخشية من انتشار فيروس كورونا.

ورصدت ردود وتفاعلات كبيرة وسط رواد منصات التواصل الاجتماعي مع هذه القرارات، وتحولت الدعوة إلى الصلاة في البيوت إلى وسم متفاعل في منصات التواصل الاجتماعي.

غير أن بعض تأثيرات كورونا على الصلاة، أخذت شكلا آخر في مدينة طولكرم الفلسطينية، إذ تداول رواد مواقع التواصل صورا لطبيب فلسطيني صعد منبر صلاة الجمعة وألقى خطبة الجمعة، وخصصها لتوعية الناس بكيفية التعامل مع الفيروس.