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سياسة

تقارير: الموساد يحصل على أجهزة للكشف عن كورونا من دول خليجية

19/3/2020

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسؤولين إسرائيليين وتقارير إخبارية اليوم الخميس إن جهاز المخابرات الإسرائيلي(الموساد) حصل على أجهزة للكشف عن فيروس كورونا من دول خليجية.

وذكرت الوكالة أن تقارير وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن عملية الموساد شملت 100 ألف جهاز جرى شراؤها من دول خليجية لا تعترف رسميا بإسرائيل لكنها تنسق معها على مستوى منخفض فيما يتعلق بتحديات أمنية إقليمية مثل إيران.

ومع عدم تقديم مثل هذه التفاصيل، أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه "إن الموساد والوكالات الأخرى جلبت المعدات الضرورية والمهمة للغاية" من الخارج للمساعدة في الأزمة المتعلقة بكورونا.

من جهة أخرى شكر المدير العام لوزارة الصحة الموساد على تزويد الوزارة "بأجهزة مهمة وصالحة للعمل" وهي عبارة ربما تهدف إلى نفي تكهنات في وسائل الإعلام بأن المعدات ربما تكون تالفة.

كما شكر المسؤول موشيه بار سيمان-توف جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي(شين بيت) لدوره في جهود الشراء. وكان "شين بيت" موضع تدقيق بعد موافقة نتنياهو على استخدام تكنولوجيا جهاز الأمن الداخلي في تتبع "الهواتف المحمولة لمكافحة الإرهاب" في رسم خرائط العدوى المحتملة بالفيروس.

ويبدو أن مهمة الموساد المتعلقة بأجهزة الاختبار كانت سرية للغاية حتى أن وزير المخابرات الإسرائيلي لم يكن على علم بها.

وقال الوزير إسرائيل كاتس لراديو الجيش في مقابلة أذيعت على الهواء "علمت بهذا التقرير بنفس الطريقة التي حصلتم بها عليه".

وقال نتنياهو يوم الأربعاء إن إسرائيل ستهدف إلى إجراء ثلاثة آلاف عملية فحص يوميا وسيرتفع الرقم إلى عشرة آلاف في اليوم خلال أسبوعين.

وأكدت إسرائيل 529 حالة إصابة بالفيروس حتى الآن تم نقل 279 منها إلى المستشفى. ولم ترد أنباء عن وفيات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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