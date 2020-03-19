الكويت: تعطيل الدراسة 5 أشهر بسبب فيروس كورونا

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الخميس، تعطيل الدراسة حتى الرابع من أغسطس/ آب المقبل، في محاولات متواصلة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال وزير التربية الكويتي سعود الحربي: "لا توجد دولة أنهت العام الدراسي، ونحن أجلنا الدراسة، وهذا قرار سيادي ينطبق على الجميع، بما في ذلك المدارس الخاصة، سيسمح للمدرسين الوافدين بالسفر خلال فترة العطلة مع ضمان كامل حقوقهم… وفي شهر ديسمبر/كانون أول المقبل سيبدأ عام دراسي جديد".

وكانت الحكومة قدعطلت الدراسة مطلع الشهر الجاري مدة أسبوعين، لكن التمديد جاء بناء على تطورات الأوضاع المحلية والعالمية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المرزم، تكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الصحة بتجهيز مستشفى ميداني في أرض المعارض؛ ليكون مركز حجر صحي تُعزل فيه الحالات المصابة.

وأمس الأربعاء، أصدر وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، قرارًا بحظر إقامة الحفلات بجميع أنواعها ومهما كانت مبرراتها، في إطار مقتضيات المصلحة العامة بالحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

الهلال الأحمر الكويتي يشارك في مناطق الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (مواقع التواصل)

وسبق أن أطلق مجلس الوزراء الكويتي، السبت الماضي، مجموعة قرارات شملت إغلاق المحال التجارية، ومراكز التسوق والأسواق العامة، واستثنت من ذلك منافذ بيع المواد التموينية والغذائية.

هذا وسجلت الكويت، اليوم الخميس، 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 4 حالات لكويتيين سافروا إلى المملكة المتحدة، وآخرانِ خالطا بعض المصابين؛ ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 146 حالة، تعافت منها 18 حالة حتى الآن.