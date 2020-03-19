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سياسة

ارتفاع كبير في مبيعات "الحشيش" في كندا مع انتشار فيروس كورونا

طوابير الزبائن أمام متاجر القنب في مونتريال بكندا
طوابير الزبائن أمام متاجر القنب في مونتريال بكندا
19/3/2020

يتهافت كنديون منذ أيام على متاجر ومواقع بيع القنب الذي شرعت كندا استهلاكه في نهاية عام 2018 للسيطرة على الضغط النفسي في مواجهة فيروس كورونا(كوفيد-19) والصمود خلال الحجر المنزلي.

أمام متجر "شركة كيبيك للقنب" في جادة سانت كاترين التجارية الرئيسية في مونتريال، تشكل طابور قبل موعد فتح الأبواب .

ويقول زبائن إنهم قرروا الالتزام بالحجر المنزلي وأتوا لشراء القنب لمدة تكفيهم أسبوعين.

ودعت السلطات الكندية كل المسافرين العائدين من الخارجين إلى وضع أنفسهم في الحجر طوعا مدة أسبوعين.

وكانت كندا قد شرعت استخدام القنب لأغراض الترفيه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وهو ثاني بلد يقدم على ذلك بعد خمس سنوات  من خطوة مماثلة للأوروغواي.

وأعلنت كندا إغلاق حدودها مع الولايات المتحدة أمام الرحلات غير الأساسية لمواجهة تفشي وباء كورونا، كما دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مواطني بلاده إلى البقاء في منازلهم لمدة أسبوعين

المصدر : الجزيرة مباشر + فرانس برس
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