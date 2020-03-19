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سياسة

ألمانيا تستدعي جنود احتياط في مواجهة وباء كورونا

ألمانيا تسابق الزمن لمكافحة كورونا
ألمانيا تسابق الزمن لمكافحة كورونا
19/3/2020

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أنيغريت كرامب-كارنباور الخميس أنه يجري استدعاء عشرات آلاف من جنود الاحتياط لمساعدة البلاد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت الوزيرة إن البلاد بدأت في تعبئة أول دفعة من جنود الاحتياط خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مضيفة أنها ستضع على أهبة الاستعداد "جنود احتياط آخرين ليستجيبوا لنداءات محددة الأهداف، ونداءات عامة".

وتحتفظ ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوربا، بنحو 75 ألف جندي احتياطي.

وقالت الوزيرة إن نحو 2300 من هؤلاء الجنود استجابوا لدعوة التعبئة خلال عطلة نهاية الأسبوع من بينهم أكثر من 900 جندي "يمكن نشرهم في خدمات الرعاية الصحية".

ووصفت الوزير مكافحة كوفيد-19 بأنه ماراثون، وقالت إنه يمكن الاستعانة بالجنود في حال استنفدت قدرات قوات الدفاع المدني.

وأضافت "نستطيع أن نفعل، بل وسنفعل ما هو مطلوب منا".

وتسرع الحكومة الألمانية جهود تعزيز قدراتها على معالجة المرضى، وأظهرت إحصائيات أن عدد الإصابات ارتفع بشكل كبير ليتجاوز 13 ألف حالة، بينها 42 حالة وفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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