وزير إماراتي يتضامن مع إيران بسبب كورونا.. وناشطون: يناقض نفسه

عبّر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن تضامن بلاده مع إيران في أزمة وباء كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك يُجسد "قيم قادة الإمارات "، على حد قوله.

وكتب قرقاش في تغريدة على تويتر أن "التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية"، مضيفًا أن "التضامن الإنساني راسخ في حين الخلاف السياسي عابر مهما امتد".

وفي هذا الصدد، ذكّر مغردون الوزير الإماراتي بتغريدة سابقة له حول اتصال بين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني حسن روحاني.

وقال قرقاش في التغريدة آنذاك "إن الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار خبر الاتصال على الرأي العام المحلي والخليجي".

وقال المغردون إن قرقاش يناقض نفسه، وطالبوه بوقف دعم الإمارات للحرب في ليبيا واليمن وإخراج المعتقلين من سجون بلاده تحت عذر المواقف الإنسانية.

التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما إمتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2020

الإمارات وإيران

كان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد، أكد دعم بلاده للشعب الإيراني في "تخطي محنة" انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير الإماراتي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد، ناقشا خلاله" التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم في ضوء انتشار وباء كورونا" حسب ما أوردته الوكالة الرسمية.

وقدم عبدالله بن زايد، خلال اتصاله مع ظريف، تعازيه إلى الشعب الإيراني على ضحايا هذا الوباء العالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تدعم الشعب الإيراني لتخطي هذه المحنة.

كما تحدث وزير خارجية الإمارات عن العلاقات التي تجمع "بين شعبي البلدين الجارين" مُشددًا على أهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود من أجل التغلب على مثل هذه التحديات العالمية".

لماذا..لاتوقف الحرب في ليبيا

تحت عذر الحالات الانسانيه..؟؟

لماذا..لاتوقف الحرب في السودان

تحت عذر الحالات الانسانيه..؟؟

لماذا..لاتخرج سجناء الرأي في الامارات

تحت عذر الحالات الانسانيه..؟؟

ولكن العشيقه دائما" تختلق الاعذار لعشيقها … https://t.co/k8n30y8aso — 1 (@l973h1) March 17, 2020

https://twitter.com/mooaatth/status/1239924218331971584?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/nfuodq/status/1239929566744973313?ref_src=twsrc%5Etfw

"التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني.." حتى نصدق هذه الكلام،

متى ستفرجون عن معتقلي الرأي في #الإمارات (وبعضهم أنهى حكمه)والذين نسبة الخلاف معهم في الرأي في مسائل لا تساوي شيء مع نسبة خلافكم السياسي والأمني والعسكري مع ايران؟ https://t.co/XUbSzQlksB pic.twitter.com/maUqYI1H0q — محمد بن صقر (@saqer2030) March 17, 2020

التمييز بين المواقف الإنسانية والموقف السياسي سمة حضارية وأخلاقية سامية، فالتضامن الإنساني بين الشعوب راسخ والخلاف السياسي عابر مهما إمتد، وتضامن الإمارات مع إيران وشعبها في أزمة كورونا العالمية يجسد قيم قيادتنا الذين نفخر بهم ودولتنا التي نعتز بها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 17, 2020