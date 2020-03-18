مصر.. إصابة طبيب بكورونا ومخاوف من تفشي الفيروس في منطقته

قال نجل الطبيب المصري أشرف الحلوجي الذي يعمل في مستشفى الجزيرة بمحافظة الجيزة، في تدوينة على حسابه الشخصي إن والده أصيب بفيروس كورونا المستجد، ما أثار الذعر بين سكان المنطقة.

وفي تدوينه له عبر حسابه الشخصي قال محمد الحلوجي إن والده وهو استشاري أمراض باطنة، أصيب بفيروس كورونا، وطلب من متابعيه الدعاء له.

وأكدت صفحة مستشفى الجزيرة بمنطقة العمرانية بالجيزة حيث يعمل الحلوجي، في منشور لها إصابته بالفيروس، وذلك بعد انتشار تحذيرات لكل من تعامل معه بضرورة أخذ الاحتياطيات اللازمة.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتخوفات من تفشي المرض في محيطه العائلي ومن مرتادي المستشفى بمنطقة فيصل والعمرانية بمحافظة الجيزة وفي محيطه المهني بين زملائه من العاملين بالمستشفى.

يشار إلى أن عدد الإصابات الرسمي بمصر قد تضاعف خلال اليومين الأخيرين ليصل إلى 196 حالة، وتوفيت حالتين ليصل عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات.

#ريتويت للاهمية القصوي

تم تأكيد إصابة الدكتور اشرف الحلوجى استشارى أمراض الباطنة بفيروس كورونا وتم احتجازه فى الحجر الصحى .. هو بيكشف فى مستشفى الطلبة ومستشفى الجزيرة فى فيصل .. ياريت أى حد كشف عنده اخر 14 يوم يتصل برقم 105 ويبلغ . — Ahmed Shoeib (@ahmad_shoeib) March 17, 2020

إبن الدكتور أشرف الحلوجي يعلن إصابة والده بفيروس كورونا.. يذكر أن دكتور أشرف دكتور باطنة بمستشفى الجزيرة بالمساحة فيصل.. رجاء كل من تعامل مع الدكتور في الأوقات الأخيرة أخذ الحذر وعمل الكشف والتحليل — Omar Shaker 🦅 (@OmarrShaker) March 17, 2020

جماعة اللي ماسك فيصل او مهندسين او وسط البلد او يعرف حد ماسك فيصل او مهندسين ينبهه ميروحش مستشفى الجزيرة و لا الاسواق الحرة

دكتور اشرف الحلوجي اللي بيكون في الجزيرة و بيكون موجود في الاسواق الحرة اتصاب و راح الحجر خلاص و اخر بوست ليه قال ان كمان في ٢ مديكال ريب اتعدوا منه — Ibrahim (@iibrahimx) March 17, 2020

https://twitter.com/tamer_abdullah/status/1240078264955174913?ref_src=twsrc%5Etfw