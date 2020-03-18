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سياسة

مصر.. إصابة طبيب بكورونا ومخاوف من تفشي الفيروس في منطقته

الطبيب المصري أشرف الحلوجي
الطبيب المصري أشرف الحلوجي
18/3/2020

قال نجل الطبيب المصري أشرف الحلوجي الذي يعمل في مستشفى الجزيرة بمحافظة الجيزة، في تدوينة على حسابه الشخصي إن والده أصيب بفيروس كورونا المستجد، ما أثار الذعر بين سكان المنطقة.

وفي تدوينه له عبر حسابه الشخصي قال محمد الحلوجي إن والده وهو استشاري أمراض باطنة، أصيب بفيروس كورونا، وطلب من متابعيه الدعاء له. 

وأكدت صفحة مستشفى الجزيرة بمنطقة العمرانية بالجيزة حيث يعمل الحلوجي، في منشور لها إصابته بالفيروس، وذلك بعد انتشار تحذيرات لكل من تعامل معه بضرورة أخذ الاحتياطيات اللازمة.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتخوفات من تفشي المرض في محيطه العائلي ومن مرتادي المستشفى بمنطقة فيصل والعمرانية بمحافظة الجيزة وفي محيطه المهني بين زملائه من العاملين بالمستشفى.

يشار إلى أن عدد الإصابات الرسمي بمصر قد تضاعف خلال اليومين الأخيرين ليصل إلى 196 حالة، وتوفيت حالتين ليصل عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات.

https://twitter.com/tamer_abdullah/status/1240078264955174913?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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