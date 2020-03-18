لحظة بلحظة.. أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم اليوم 18 مارس/آذار

سجل أكثر من 200 ألف إصابة بوباء كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في العالم منذ بدء انتشاره في ديسمبر/كانون الأول، استنادا إلى مصادر رسمية.

وحتى ظهر اليوم، أصاب كورونا أكثر من 203 آلاف شخص في 167 بلدا وإقليما، توفي منهم أكثر من 8000، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار وتبعات فيروس كورونا، الأربعاء، 18 مارس/آذار:

لحظة بلحظة