فلسطين: غليان في السجون "لاستهتار" الاحتلال بحماية الأسرى من كورونا

تشهد المعتقلات الإسرائيلية حالة من الغليان بعد قرار الأسرى بدء خطوات تصعيدية أولها رفض وجبات الطعام احتجاجًا على استهتار الاحتلال بحياتهم وعدم حمايتهم من وباء كورونا.

وأكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الأوضاع في سجون الاحتلال تشهد حالة من الغليان نتيجة إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأسرى والاستهتار المتواصل بحياتهم بعدم توفير وسائل وقائية حقيقية لحمايتهم من مرض كورونا.

وأشار المركز إلى أن الاحتلال ورغم خطورة المرض وانتشاره السريع، لم يتخذ حتى الآن إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول المرض إلى السجون.

كما منع مواد التنظيف عن الأسرى ضمن عشرات الأصناف التي حُرم الأسرى من اقتنائها من "كنتين-مقصف" السجن، في ظل الخشية من وصول المرض.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرى قرروا منذ الليلة الماضية، رفض وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت كخطوة أولية، وذلك رفضاً لإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، المتمثلة بسحب (140) صنفاً من "كنتينا" الأسرى.

وأكد النادي أن مواد التنظيف الممنوعة، تُشكل أساساً لمواجهة عدوى فيروس كورونا، خاصة مع انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة إلى نقل وعزل عدد من الأسرى مؤخراً، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المرضى وكبار السن والأسرى الأطفال والأسيرات، كون تلك الفئات الأكثر ضعفاً وعرضةً لمضاعفات فيروس كورونا.

وأوضحت الهيئة أن الأسرى يعيشون بحالة من التوتر والقلق على حياتهم ومصيرهم، وذلك لأن الأقسام التي يقبعون بداخلها تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، فمعظم أقسام السجون قديمة ومكتظة ومغلقة.