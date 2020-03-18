طبيب مصري بإيطاليا يحذر من كارثة في مصر مع تزايد مصابي كورونا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطبيب مصري مقيم في إيطاليا، وجّه فيه رسالة لأصدقائه وأسرته، مفادها توخي الحذر وعدم الاستهانة بفيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو بثه عبر فيسبوك الطبيب المصري "أحمد رضوان" الذي يقيم في إيطاليا، وجه فيه رسالة لأصدقائه وأسرته في مصر، مفادها توخي الحذر وعدم الاستهانة بفيروس كورونا والتخوف من انتشاره.

وقال أحمد إن "الأمور في إيطاليا وصلت مداها وإن السلطات تعطي الأولوية في العلاج للشباب والأطفال عقب انهيار المنظومة الصحية، مؤكدًا أن تزايد حالات الإصابة في مصر قد يؤدي إلى كارثة.

وحذر الطبيب من خطورة تفشي الوباء في مصر وقال إن الوضع خطر في مصر وخاصة لكبار السن والأطفال وحذر من الفيديوهات التي يدعي أصحابها بأن كورونا لن تؤثر فيهم.

وأبدى الطبيب تخوفه من خطورة الفيروس في مصر وحذر من مخاطر تهوين المسألة، وأكد أن إيطاليا وأمريكا ورغم إمكاناتهما الكبيرة التي تفوق مصر، حدثت بها أزمة في أماكن العلاج والحجز بالنسبة للمرضى الذين أصيبوا بالفيروس.

وحذر الطبيب من خطورة المرض وخاصة بالنسبة للحالات التي لا يظهر عليها أعراض، حيث أن الفيروس يمكن أن يكون قد وصل الرئة ودمرها، دون ظهور أعراض واضحة.

وقال إنهم يعيشون في رعب الآن في إيطاليا، وناشد الجميع بعدم التقليل من خطورة المرض. وحظي الفيديو بانتشار وتفاعل واسع على منصات التواصل.

وارتفع أمس عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 2503، والإصابات إلى 26062. وتعد إيطاليا أكثر بلد تأثرًا بتفشي كورونا في أوربا.

19 جنيه بدل عدوى

من ناحية أخرى، طالب نقيب الأطباء المصري إيهاب الطاهر، في مداخلة هاتفية لإحدى الفضائيات المصرية، أن يكون هناك تقدير من الحكومة والمجتمع للجهود التي يبذلها الطاقم الطبي في هذا المجال.

واستنكر أن يكون بدل العدوى للطبيب 19 جنيها فقط، في وقت ينتشر فيه وباء عالمي أودى بحياة ما يقرب من 8 آلاف شخص حول العالم.

وأظهرت تقارير وفيديوهات سابقة، شكاوى عديدة من عدم توافر معامل تحاليل أو وحدات خاصة بمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات عدة في مصر، مما يساهم في نقل العدوى إلى جانب عدم توافر أدوات وقاية للأطقم الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.