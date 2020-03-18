البث الحي
سياسة

باحث كندي يكشف ملابسات دراسة أثارت الجدل في مصر بسبب كورونا (فيديو)

17/3/2020

في حوار حصري مع "الجزيرة مباشر"، تحدث المختص في الأمراض المعدية والأستاذ المشارك بجامعة تورنتو، آيزاك بوجوش، عن دراسة أثارت جدلًا في مصر حول فيروس كورونا المستجد.

وكان آيزاك نشر، قبل يومين، دراسة حول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأشارت الدراسة إلى تراوح عدد الإصابات ما بين (6 – 19) ألف إصابة، وهو ما نفته الحكومة المصرية، لافتة إلى أن الدراسة عارية عن الصحة، وسحبت تصريح مراسل صحيفة الغارديان التي نشرت الدراسة، وطالبت الغارديان باعتذار رسمي.

وعن نشره نتيجة دراسته على تويتر، وعدم نشرها في مجلة علمية، قال الباحث إن مشاركة البيانات في وقت تفشي الوباء لمسألة غاية في الأهمية، وهذا إجراء متبع في دول عدة؛ لأن النشر في المجلات العلمية يستلزم وقتًا طويلًا.

وأضاف أن قلة عدد الإصابات في مصر -مقارنة بالولايات المتحدة وأوربا- دعا لنشر هذه الدراسة؛ لمعرفة عدد الإصابات الفعلي في مصر.

ونفى آيزاك أن الأرقام الواردة في دراسته لم تُقرأ في سياقها الصحيح، وأن الحكم على الدراسة يستوجب قراءتها كاملة، دون الاكتفاء بموجزها. 

وقال إن الأرقام الواردة في دراسته جاءت وفق بيانات، وأن البيانات أشارت إلى أنها ما بين 6000 إصابة كحدٍ أدنى، وصولًا إلى 19 ألف إصابة، وأنه حدد في الدراسة أن الرقم الأقرب للصحة هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى الوارد في دراسته.

واستطرد آيزاك "البعض يستعمل الأرقام لخدمة غرضٍ ما، والدراسة ليست مسؤولة عن نوايا الآخرين"، مؤكدًا أن هدفه من نشر الدراسة لا علاقة له بالسياسة، وإنما تحديد الإصابات بشفافية.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)