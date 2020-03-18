الصين ترسل مليونا قناع واق لفرنسا وبلجيكا لمواجهة كورونا

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن الصين أرسلت الأربعاء مليونا قناع واق لفرنسا وبلجيكا للتصدي لوباء فيروس كورونا(كوفيد-19).

وذكرت الوكالة أنها هبة من منظمتين خيريتين صينيتين لفرنسا للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.

من جهتها أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في بيان أن طائرة شحن هبطت في لياج (بلجيكا) محملة بالأقنعة الواقية لتوزيعها على عدة دول أوربية منها فرنسا. ولم يتم كشف أي أرقام.

وأرسلت فرنسا الشهر الماضي 17 طنا من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس في ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ ديسمبر/كانون الأول، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعا كبيرا لتفشي الوباء.

وأرسلت بيجين المتهمة بالتأخر في التحرك لدى ظهور الفيروس، خبراء ومعدات إلى إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوربا.