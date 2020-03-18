البث الحي
سياسة

الصين ترسل مليونا قناع واق لفرنسا وبلجيكا لمواجهة كورونا

سائحان من آسيا يرتديان كمامات واقية في العاصمة الفرنسية باريس
سائحان من آسيا يرتديان كمامات واقية في العاصمة الفرنسية باريس
18/3/2020

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن الصين أرسلت الأربعاء مليونا قناع واق لفرنسا وبلجيكا للتصدي لوباء فيروس كورونا(كوفيد-19).

وذكرت الوكالة أنها هبة من منظمتين خيريتين صينيتين لفرنسا للمساعدة على التصدي لتفشي الوباء الجديد.

من جهتها أعلنت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية في بيان أن طائرة شحن هبطت في لياج (بلجيكا) محملة بالأقنعة الواقية لتوزيعها على عدة دول أوربية منها فرنسا. ولم يتم كشف أي أرقام.

وأرسلت فرنسا الشهر الماضي 17 طنا من المعدات الطبية إلى مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس في ديسمبر/كانون الأول.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحمولة كانت تضم ألبسة وأقنعة واقية وقفازات ومواد مطهرة.

وبعد تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة و3237 حالة وفاة على أراضيها منذ ديسمبر/كانون الأول، تشهد الصين منذ أسابيع تراجعا كبيرا لتفشي الوباء.

وأرسلت بيجين المتهمة بالتأخر في التحرك لدى ظهور الفيروس، خبراء ومعدات إلى إيطاليا البلد الأكثر تضررا بالوباء في أوربا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

أردوغان يتفقد مسجدا تاريخيا تعرض لحريق (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتفقد مسجدًا تعرَّض لحريق في بعض أجزائه (الأناضول)

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

الجيش الإثيوبي يوجه اتهامات خطيرة لمدير منظمة الصحة العالمية

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم (رويترز)
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

مقتل شابة مسلمة حرقا على يد هندوسي بسبب رفضها الزواج منه

نساء هنديات يتظاهرن اعتراضا على الجرائم ضد النساء (غيتي - أرشيفية)