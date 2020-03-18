الدول تسابق الزمن لكبح كورونا وشركة دواء فرنسية تبشر بعلاج

أعلنت شركة الأدوية الفرنسية (سانوفي) عن طرح دواء يستخدم في علاج المصابين بالملاريا، لمعالجة مصابي فيروس كورونا، في حين تكافح الدول حول العالم لوقف تمدده.

وقالت الشركة إنها مستعدة لتقديم 300 ألف جرعة لعلاج المصابين بالفيروس، حسبما أفادت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وأوضحت أن الدواء أثبت نتائج "مبشرة للغاية" في علاج المصابين.

أول حالة وفاة

أكدت تركيا،الثلاثاء أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض إلى 98 بعد أن كان 47 في اليوم السابق.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجه في مؤتمر صحفي إن شخصا يبلغ من العمر 89 عاما توفي بعد انتقال الفيروس إليه من شخص اختلط معه في الصين، بؤرة الانتشار العالمي للفيروس.

أول حالات إصابة

سجلت قرغيزستان، أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا، وقال وزير الرعاية الصحية اليوم الأربعاء إن بلاده سجلت أول حالات إصابة بفيروس كورونا بعد أن تأكدت إصابة ثلاثة مواطنين قادمين من السعودية.

وقرغيزستان لها حدود مع الصين التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى كما أعلنت قازاخستان وأوزبكستان المجاورتان لها عن حالات إصابة هذا الشهر.

السلطات السعودية تغلق الحرم المكي في خطوة احترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (رويترز)

السعودية

أعلنت السعودية، الثلاثاء وقف الصلاة في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين وذلك في إجراء يهدف للحد من انتشار فيروس كورونا بالمملكة حيث أصيب 171 شخصًا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء إن المملكة قررت تعليق العمل في القطاع الخاص لمدة 15 يوما عدا الأنشطة التي تتعلق بتوفير الغذاء والدواء.

وسجلت الدول الخليجية العربية أكثر من ألف إصابة بالفيروس ومعظمها له صلة بالسفر إلى إيران التي تعد بؤرة للتفشي في منطقة الشرق الأوسط.

المغرب

قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس أمر، الثلاثاء، الجيش باستخدام المستشفيات الميدانية لمساعدة الأجهزة الصحية على مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وأكد المغرب حتى الآن 44 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، واكتشف معظم هذه الحالات في مغاربة كانوا مقيمين في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وعادوا في زيارات للمغرب.

وعلق المغرب كل الرحلات الجوية وأغلق المساجد والمدارس ودور الترفيه والصالات الرياضية والمتاجر غير الأساسية كإجراء احترازي ضد جائحة كورونا.

حظر تجول في تونس

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده ستفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحًا ابتداء من اليوم الأربعاء في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بالفيروس إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق كما أغلقت حدودها البرية وعلقت الرحلات الدولية.

ودعا الرئيس قيس سعيد في كلمة بثها التلفزيون التونسيين الى تجنب التنقلات وأن يلزموا بيوتهم، في حين انتقدت الحكومة عدم التزام الكثيرين بتوصيات بتجنب التجمعات قائلة إنها ستضطر لتطبيق القانون على المخالفين.

أطباء تونسيون يتدربون على التعامل مع فيروس كورونا (غيتي)

الجزائر

قال الرئيس عبد المجيد تبون، إن الجزائر حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا لينهي عامًا من المظاهرات الجماهيرية غير المسبوقة التي أدت لسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزلزلت الدولة.

وقال تبون في كلمة بثها التلفزيون بعد اجتماع مع الوزراء ومسؤولي الأمن إن التجمعات والمسيرات محظورة، وأضاف أن حياة المواطنين فوق كل اعتبار حتى إذا كان هذا يتطلب فرض قيود على بعض الحريات.

وأكدت الجزائر 60 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها خمس، حالات معظمها في مدينة البليدة جنوبي العاصمة وفرضت قيودا على معظم السفر الخارجي وأغلقت المساجد.

الصين 13 إصابة جديدة

في الصين التي انطلق منها الفيروس قالت لجنة الصحة الوطنية، إن البرّ الرئيسي للبلاد سجل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني يرتفع بذلك إلى 80 ألف و894 مصابًا.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات بسبب التفشي على البرّ الرئيسي إلى 3237 حتى نهاية يوم الثلاثاء بزيادة 11 حالة وفاة جديدة مقارنة باليوم السابق.

وسُجلت الوفيات الجديدة في إقليم هوبي، بؤرة تفشي الفيروس في الصين، ومن بينها عشر حالات وفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

ولليوم الخامس على التوالي، يفوق عدد الإصابات الواردة من الخارج في الصين عدد حالات العدوى داخل البلاد التي سجلت حالة عدوى محلية واحدة فقط في ووهان أمس الثلاثاء.

كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد سجلت 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 8413.

وهذا العدد أكبر قليلا من عدد الإصابات المسجلة أمس الثلاثاء، وهو 84 حالة، لكن اليوم هو رابع يوم على التوالي تعلن فيه كوريا الجنوبية عن أقل من مئة إصابة جديدة بالفيروس، وارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 84.

حالات إصابة بفيروس كورونا في أمريكا (رويترز)

إصابات جديدة

سجلت نيوزيلندا 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن البلاد سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها لأشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20، في حين فرضت نيوزيلندا قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.

وفيات كورونا في أمريكا تتجاوز 100

في الولايات المتحدة مع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد إلى أكثر من مئة، ومع تسجيل حالات إصابة بالفيروس في الولايات الخمسين وتجاوز عدد الإصابات 6400 حالة، يقبع ملايين الأمريكيين في منازلهم.

طلبت السلطات في نيويورك من سكانها البالغ عددهم 8.5 مليون شخص البقاء في المنزل في الوقت الذي تعزز فيه المدن الأمريكية سياسات العزل الاجتماعي بإغلاق المدارس والحانات والمطاعم والمسارح لاحتواء التفشي.

وأعلنت ولايتا كنتاكي وإيلينوي أولى حالات الوفاة بسبب الفيروس فيهما ليرتفع عدد الوفيات على مستوى الولايات المتحدة إلى 108 أشخاص.

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن البيت الأبيض قد يطلب من الجيش بناء مستشفيات ميدانية في بؤر انتشار الفيروس إذا طلب حكام الولايات ذلك، واكتُشفت معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة في ولايات نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن فرض قيود على السفر داخل الولايات المتحدة أمر وارد، وأوضح "بوسعنا فرض إغلاق وطني.. نأمل ألا نحتاج إلى هذا.. هذه خطوة كبيرة للغاية".

في ذات الشأن أصدر البيت الأبيض توجيهات للهيئات الاتحادية بالحد من تعاملات العمل التي تتم "وجها لوجه"، وتنفيذ العمل غير المهم من المنزل أو التوقف عن فعل ذلك، وذلك وسط تفشي فيروس كورونا.

وأصدر مكتب الإدارة والميزانية مذكرة، لجميع الوكالات الحكومية بضبط عملياتها على الفور، حسب بلومبرغ، وجاء في المذكرة" يجب على الحكومة إدارة جميع مواردنا بعناية بطريقة تتماشى مع النتيجة المرجوة من إبطاء انتقال الفيروس.