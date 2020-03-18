الجيش المصري ينفي فرض حظر تجوال لمواجهة كورونا

نفى المتحدث العسكري المصري، اليوم الأربعاء، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات الجمهورية، لتنفيذ حظر التجواال لمواجهة فيروس كورونا.

وظهر اليوم تداول نشطاء على مواقع التواصل صورا تظهر انتشار آليات تابعة للقوات المسلحة، في عدد من ضواحي العاصمة المصرية القاهرة. من مدينة نصر ومصر الجديدة حول منشآت القيادات العسكرية للمنطقة المركزية وبالقرب من التمركزات السكانية الكبيرة،

وحسب النشطاء، انتشرت دبابات ومدرعات عسكرية في كلذلك في مدينتي الشيخ زايد وأكتوبر بالجيزة، وبالقرب من منطقة الأهرامات.

وطالب المتحدث في بيان كافة وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعدم ترويج الشائعات.

وأعلنت وزارة الصحة في مصر، الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات إلى 4 وتسجيل 40 إصابة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 166 إصابة، كما أعلنت الوزارة عن وضع 300 أسرة قيد الحجر الصحي في قرية بمحافظة الدقهلية بعد وفاة سيدة بفيروس كورونا.

https://twitter.com/waeltantawy13/status/1240290783565053954?ref_src=twsrc%5Etfw