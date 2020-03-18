ارتفاع عدد إصابات كورونا في إسرائيل 40% خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة في إسرائيل اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-14) قفز 40% إلى 427 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتوقعت وزارة الصحة زيادة أكبر مع تنفيذ عمليات فحص جماعي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن إغلاقا قسريا تنفذه الشرطة قد يطبق قريبا في مختلف أرجاء إسرائيل.

ولم تسجل أي حالات وفاة في إسرائيل لكن وثيقة لوزارة الصحة بتاريخ 17 مارس/آذار أبلغت العاملين في الصحة والقائمين على عمليات دفن الموتى بتعليمات تتعلق بالتعامل مع أي حالة وفاة تحدث.

وشملت الإجراءات تطهير ولف الجثامين بإحكام عدة مرات بمادة البولي إيثيلين. وأظهرت الوثيقة إن تقاليد الدفن اليهودية التي تشمل الغُسل ستقام في أربع مراكز خاصة.

وحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإسرائيليين على البقاء في بيوتهم وأقر مراقبة تحركاتهم إلكترونيا لتقليل احتمالات العدوىظن وقال إنه سيتم إجراء 3000 فحص على الأقل يوميا.

وللقيام بذلك ستطلق محطات فحص متنقلة في تل أبيب ومناطق أخرى.

وقال نتنياهو في بيان بثه التلفزيون أمس الثلاثاء "أنا سعيد أننا لم نفقد أحدا بعد. أظن هذا الوضع لن يستمر".

وقال مسؤول من هافرا كاديشا وهي مؤسسة تقدم خدمات الدفن طبقا للطريقة اليهودية إن هناك خطط طوارئ للدفن الجماعي في حال وقوع كارثة ضخمة مثل زلزال.

وقال المسؤول "لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة ويجب ألا نتوقع ذلك. في مثل هذه الأحداث يموت عشرات الآلاف وهذا ليس متوقعا الآن".

وكان عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى صباح أمس الثلاثاء 304 حالات في إسرائيل.

وفي الضفة الغربية المحتلة أكد مسؤولو الصحة الفلسطينيون 44 حالة إصابة بينما لم يتم رصد أي إصابات في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية العالية.