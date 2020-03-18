أول ضحايا الفيروس بالقاهرة.. دعا لعدم تصديق أي خبر عن مصر وأزمة كورونا

رغم دعوته لعدم تصديق أخبار عن كورونا بمصر، توفي أمس مُعلم سبعيني من منطقة حدائق حلوان جنوب القاهرة جراء إصابته بالفيروس التاجي ليكون سادس وفاة تحدث بمصر وأول ضحية له بالقاهرة.

وكان المتوفى ويدعى محمد سليم، 70 عامًا، قد طالب من خلال صفحته الخاصة على موقع فيسبوك بتاريخ 10 مارس/آذار المصريين بعدم تصديق أي خبر يصدر عن مصر بخصوص أزمة كورونا من قنوات مثل "الجزيرة"، و"مكملين" و"الشرق".

وذكرت مواقع إخبارية، أن الرجل لم يكن يعاني من أية أمراض مسبقة، وأنه أصيب بفيروس كورونا منذ 5 أيام.

وعقب شعوره بالمرض نقل إلى مستشفى الحميات، ثم نقل إلى الحجر الصحي بمحافظة الإسماعيلية بعد التأكد من إصابته بالفيروس.

وذكرت مواقع التواصل أن ابنته رضوى أصيبت بالفيروس بسبب عملها في مطار القاهرة، ومن ثم انتقل الفيروس إلى زوجها وأختها ووالدها الذي توفي الثلاثاء.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة المسجلة رسميًا بمصر قد تضاعف خلال اليومين الأخيرين ليصل إلى 196 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الثلاثاء، عن تسجيل 30 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.