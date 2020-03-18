أردوغان ينصح المواطنين الأتراك بالبقاء في منازلهم

نصح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك اليوم الأربعاء بعدم مغادرة منازلهم لثلاثة أسابيع إلا للضرورة وبالحد من التواصل الاجتماعي لحين انحسار خطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلنت تركيا الليلة الماضية أول حالة وفاة بسبب كورونا وتضاعف عددحالات الإصابة المؤكدة في يوم واحد إلى 98 بعد أن عززت خطوات مكافحة انتشار الفيروس بإغلاق المقاهي ومنع الصلاة الجماعية ووقف رحلات الطيران إلى 20 دولة.

وقال أردوغان في كلمة بعد اجتماع خاص في أنقرة لمعالجة تفشي الفيروس "يجب ألا يغادر أي من مواطنينا منزله أو يخالط أحدا إلا في حالة الضرورة القصوى إلى أن يختفي التهديد".

وأضاف "يجب على مواطنينا الذين يذهبون إلى مكاتبهم العودة مباشرة إلى منازلهم في نهاية يوم العمل".

وقال الرئيس التركي إن بلاده ستؤجل مدفوعات الدين وتخفض أعباء الضرائب في قطاعات متعددة ضمن حزمة إجراءات جديدة بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا.

ودعا أردوغان البنوك إلى عدم تقييد القروض والشركات وإلى عدم خفض الوظائف، بينما تعهد بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.