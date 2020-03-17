مصر.. 300 أسرة تحت الحجر الصحي في الدقهلية بسبب كورونا

كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، مساء الإثنين، أن الوزارة قررت فرض الحجر الصحي على 300 أسرة بإحدى قرى مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر.

وقالت الوزيرة في مداخلة مع إحدى الفضائيات، أمس،ـ إن هذه الأسر من نفس المركز في محافظة الدقهلية الذي شهد حالتي وفاة للسيدة عطيات السيد إبراهيم، يوم الخميس وحالة وفاة المواطن أحمد على عامر مأمور الضرائب بمركز بلقاس الذي توفي، الإثنين.

وزيرة الصحة تكشف الإجراءات الجديدة والحاسمة لمواجهة فيروس كورونا خاصة في الأماكن الأكثر تضررا#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/esUkeQxf8N — الحكاية (@Elhekayashow) March 16, 2020

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الآن لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي تتضمن أيضًا فرض إجراءات وقائية مشددة على المحافظات السياحية وعلى المحافظات التي ظهرت بها حالات إصابة مثل الدقهلية والمنيا ودمياط.

كما تقرر إغلاق كافة الأسواق بمركز ومدينة بلقاس بالإضافة إلى سوق المواشي، بحسب وثيقة حكومية نشرتها صفحات محلية.

"ووهان الثانية"

أكد ناشطون مصريون عبر منصات التواصل، أن الفيروس الذي انتشر في إحدى قرى مركز بلقاس، كان سببه امرأة إيطالية جاءت بصحبة جثمان زوجها المتوفي بكورونا، ليواري الثرى في قريته، وكانت تحمل هي الأخرى الفيروس، ونقلته للمعزين ومنهم تلك السيدة التي توفيت الخميس الماضي.

وتساءل المغردون عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة أثناء دخول المرأة وخروجها من البلاد.

اليوم ١٧ مارس ٢٠٢٠ قرار بوضع 300 أسرة تحت الحجر الصحي فى بلقاس بعد وفاة الحالة الثانية بفيروس كورونا

أسبوعين والفيروس سارح فى بلقاس والدقهلية والمحافظات المجاورة بسبب ايطالية دخلت البلد من غير ما حد يكلف نفسه ويكشف عليها علشان يتأكد من خلوها من الفيروس https://t.co/bNasP35C43 — Eng. Mahmoud Soliman (@EMahmoudSoliman) March 17, 2020

وأبدى الناشطون تخوفهم من أن تتحول الدقهلية إلى ووهان الثانية في مصر، وقدّروا الحد الأدنى لعدد سكان القرية المعزولة بنحو 1200 شخص.

وطالبوا الأهالي بتوخي الحذر والتزام البيوت ومنع الاختلاط وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة فقط. وإثر ذلك تصدر وسم (#اقعد_في_بيتك) التفاعل المصري بموقع تويتر.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في بيان أمس، ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 166 حالة، بعدما سجلت 40 إصابة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، أن الحالات الجديدة التي ثبت إصابتها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، موضحًا أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة، والباقي من المخالطين للحالات الأولى.

وأشار مجاهد إلى أن حالة الوفاة الأخيرة هي لمواطن مصري يبلغ من العمر 50 عامًا من محافظة الدقهلية وأنه كان مخالطا للسيدة المصرية التي توفيت يوم 12 مارس بذات المحافظة، لافتًا إلى أن أسرة المتوفى المكونة من 3 أفراد جميعهم جاءت نتائجهم إيجابية.

وقال مجاهد إن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل حالتها مستقرة تماماً وتخضع للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات حالتها متوسطة، وحالتان غير مستقرتين.

https://twitter.com/elkon222/status/1239501845111980032?ref_src=twsrc%5Etfw

عاااجل : #مصر منذ قليل

أحمد عامر – مدينة #بلقاس – محافظة #الدقهلية توفاه الله منذ قليل بسبب فيرس #كورونا_الجديد اللهم تقبله شهيد يااارب

ادعوله بالرحمه و للمسلمين بالنجاة pic.twitter.com/t7fjnzpSbl — ⫷A’ser A.Rahman⫸ (@Alb___1) March 16, 2020

وزارة الصحة : الدقهلية .. دمياط .. المنيا أكثر مناطق خطورة..

300 أسرة ف #الدقهلية اتحطوا تحت الحجر الصحي يعني متوسط 1200شخص،ماتتخضوش لو الايام الجاية الارقام ارتفعت جدا

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يارب استر — سُهير🍁 (@the_Aprilian) March 16, 2020

وفاة سيدة عمرها 60 سنة من الدقهلية بعد إصابتها بفيروس كورونا

السيدة نُقلت لمستشفى المنصورة امبارح مصابة التهاب رئوي حاد وتم سحب عينة لها وجاءت إيجابية

أعتقد ده الإعلان الرسمي لوصول الفيروس مصر، مهم إعلان الطريقة اللي انتقل بيها الفيروس للست، والأهم التفكير الجدي في تعطيل الدراسة — تامر أبو عرب (@tamerabuarab) March 12, 2020

40 حالة جديدة من ضمنهم 35 مصري من ضمنهم 3 افراد من عائلة المتوفي امس من بلقاس اللذي كان مخالطا للسيدة الاولي المتوفية

الاجمالي 166

التشديد ع محافظات الدقهلية ودمياط والمنيا . pic.twitter.com/DfkudEQU4m — Ebrahim Hassan (@EbrahimElbor3y) March 16, 2020