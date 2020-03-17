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سياسة

مصر تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة

مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر
مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر
17/3/2020

قالت وزارة الصحة والسكان المصرية إنها سجلت 30 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 196 حالة.

فضلًا عن وفاة حالتين جديدتين، ما يرفع إجمالي حالات الوفيات إلى 6 وفيات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، جميعها من المصريين. 

وأضاف أن تلك الحالات الجديدة هي لمخالطي الحالات الإيجابية المكتشفة والمعلن عنها مسبقًا، بما فيها حالتي الوفاة في مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وأن اكتشاف الحالات الأخيرة جاء نتيجة جهود ترصدٍ وتقصٍ تُجريها الوزارة، وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية.

واستطرد البيان إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين ترجع واحدة منهما لسيدة إيطالية الجنسية، تبلغ من العمر 78 عامًا، وأنها توفيت بمستشفى العزل. أما الحالة الأخرى فهي لمصري يبلغ من العمر 70 عامًا من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل أيضًا.

يذكر أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ 194 ألفًا و584 إصابة، توفيت منها 7894 حالة، في حين تعافت 81 ألفًا و80 حالة، حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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