لحظة بلحظة.. تطورات فيروس كورونا في العالم الثلاثاء 17 مارس/آذار

يواصل فيروس كورونا المستجد تسجيل وفيات وإصابات وتداعيات كبرى.

وحتى ظهر، اليوم الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 187 ألفا في 162 دولة وإقليما، توفي منهم نحو 7 آلاف و480، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار كورونا على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

وفيما يلي آخر التطورات في العالم، اليوم الثلاثاء، 17 مارس/آذار:

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