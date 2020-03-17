كورونا يواصل الانتشار وإجراءات مشددة في دول عدة لوقف تمدده

واصل فيروس كورونا المستجد تمدده في أنحاء العالم، إذ تم تسجيل عدد من الإصابات الجديدة بينما ارتفعت الحصيلة، في دول أخرى، في حين اتخذت دول إجراءات جديدة لوقف انتشاره.

دول الخليج

في قطر وجهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارًا من صلاة الظهر الثلاثاء إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقالت الوزارة، في بيان، إن ذلك يأتي عملا بمقاصد الشريعة العليا ومساهمة في تمكين الجهة المختصة بمحاربة انتشار الفيروس وتأسيسا على فتوى اللجنة الشرعية بالوزارة.

وأعلنت البحرين عن أول حالة وفاة في دول الخليج العربية بفيروس كورونا، في حين حثت السعودية المواطنين على البقاء في منازلهم فيما وسعت المنطقة الإجراءات لحماية مواطنيها واقتصاداتها من تفشي المرض.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تأكيد إصابة 7 حالات جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي 130 حالة.

وفرضت دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي، قيودًا على الدخول والحركة، وقالت السعودية، التي علقت مع الكويت جميع الرحلات الجوية الدولية وأغلقتا معظم الأماكن العامة، إنها تدرس تعليق العمل في القطاع الخاص مثلما فعلت مع القطاع العام باستثناء مجالي الصحة والأمن.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المملكة، التي أعلنت رصد 15 حالة جديدة الإثنين، ألزمت القطاع الخاص بمنح إجازات مرضية لمدة أسبوعين للحوامل والموظفين الذين يعانون من حالات صحية تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

وأعلنت دول الخليج العربية عن حزم تحفيز وحوافز للقطاع الخاص لتخفيف أثر تفشي الفيروس، الذي عطل السفر عبر العالم وأدى لعمليات إغلاق في الكثير من الدول، على اقتصاداتها.

وخفضت البنوك المركزية في قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة الأساسية يوم الإثنين.

وترتبط كثير من حالات الإصابة في منطقة الخليج بزيارة إيران، التي سجلت 853 حالة وفاة و14991 إصابة بالمرض، في حين وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني نداء جديدا للمواطنين أمس لتجنب الرحلات غير الضرورية.

رجال يرتدون كمامات داخل مسجد في الكويت (غيتي)

الجزائر والمغرب

قالت وسائل إعلام جزائرية، إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي أكد أن لجنة الفتوى في الوزارة قررت غلق كل المساجد وتعليق صلاة الجمعة كإجراء احترازي للوقاية من كورونا.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا زاد تسع حالات ليبلغ 37 وأن الحالات لأشخاص وافدين باستثناء حالة" يشتبه بإصابتها من شخص وافد مصاب.

وأوضحت الوزارة، في بيان مساء أمس، أنها رصدت حالة واحدة في كل من مدن مكناس وأغادير والدار البيضاء، وحالتين بكل من مراكش وفاس والرباط.

وكان المجلس العلمي الأعلى بالمغرب قال في وقت سابق إن المملكة ستغلق جميع المساجد اعتبارًا من اليوم الاثنين كإجراء وقائي في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد قالت في وقت سابق اليوم إن المغرب سيغلق المطاعم ودور السينما والمسارح والنوادي الرياضية والعامة والحمامات العامة وغيرها من أماكن الترفيه اعتبارًا من اليوم الإثنين.

الأردن وإسرائيل

في الأردن، أعلنت وزارة الصحة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 33 إصابة.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 304 إصابة، بعد تسجيل إصابات جديدة.

وأمس الإثنين، أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ في القطاع العام، ضمن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، شملت أيضًا الاستعانة بوسائل وتقنيات أمنية.

ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية إلى 298 حالة، في حين قالت القناة، أن تراجعًا سيطرأ على نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب انتشار الفيروس محليا وخارجيا، وأن تأثير الفيروس عالميا ستكون له تداعيات محلية.

ويوم الأحد، ذكر تقرير موسع لصحيفة (يديعوت أحرونوت) أن إسرائيل ستخسر 8 مليارات شيكل (2.16 مليار دولار) حتى نهاية الشهر الجاري، بفعل الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس.

عمليات تعقيم في الصين مع تراجع الإصابات والوفيات

الصين

في الصين منشأ الفيروس الذي انتشر في أنحاء العالم، قالت اللجنة الوطنية للصحة بالصين أن 13 شخصا توفوا بفيروس كورونا يوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالمرض إلى 3226 في أنحاء البلاد.

وسجل إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، 12 حالة من الوفيات المذكورة 11 منها في مدينة ووهان عاصمة الإقليم.

وأوضحت اللجنة اليوم الثلاثاء أنه جرى رصد،21 حالة إصابة جديدة يوم الإثنين ارتفاعا من 16 حالة في اليوم السابق، ويرفع الرقم إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البر الرئيسي للصين إلى 80881 حالة.

كوريا الجنوبية

من جانبها سجلت كوريا الجنوبية، 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، إن كوريا الجنوبية رصدت 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8320.

وهذا هو ثالث يوم على التوالي تقل فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن مئة مقارنة بيوم 29 فبراير شباط حين بلغت حالات العدوى ذروتها عند 909.

(رويترز)

إصابات في دول أخرى

في ذات الشأن تم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بالفيروس في تايلند وقال مسؤول هناك إن بلاده سجلت 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ما رفع إجمالي عدد المصابين بالبلد الآسيوي إلى 177.

وأوضح أمين وزارة الصحة العامة في مؤتمر صحفي أن 11 حالة مرتبطة بمباراة للملاكمة شهدت تسجيل إصابات عديدة بالفيروس بينما ترتبط الحالات الأخرى بالعمل مع أجانب.

وقالت كمبوديا اليوم الثلاثاء إنها رصدت 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 24.. وأوضحت في بيان أن 11 من الحالات الجديدة لأناس سافروا إلى ماليزيا لحضور مناسبة دينية.

وفي المكسيك، أُعلن تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات بالبلاد إلى 82، في حين أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن ارتفاع عدد لإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 22 شخصًا.