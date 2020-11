كورونا.. واشنطن وبكين تتبادلان الاتهامات بشن حملات تشويه

أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن استيائها الشديد بعدما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فيروس كورونا المستجد في تغريدة بـ "الفيروس الصيني".

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن ربط الفيروس بالصين يعد "نوعًا من الوصم" وأضاف بالقول "نشعر باستياء شديد ونعارضه بشدة".

وتبادلت الولايات المتحدة والصين أمس الإثنين الاتهامات بشن حملات لتشويه السمعة بعدما تحولت جائحة كورونا إلى موضوع خلافي جديد بين القوتين العظميين.

وجاء تبادل الاتهامات في اليوم الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس في أنحاء العالم تجاوز ما سُجل في الصين.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير مايك بومبيو أبلغ في محادثة هاتفية مسؤول السياسة الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي، اعتراضه على استخدام قنوات رسمية لـ"إلقاء اللوم فيما يتعلق بالفيروس على الولايات المتحدة".

وقال بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، إن بومبيو أكد أن "الوقت ليس مناسبا لنشر معلومات مضللة وشائعات غريبة وإنما لأن توحد كل الأمم جهودها من أجل التصدي لهذا التهديد المشترك".

The United States will be powerfully supporting those industries, like Airlines and others, that are particularly affected by the Chinese Virus. We will be stronger than ever before!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2020