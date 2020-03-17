شاهد: حيلة إسباني لكسر حظر التجوال المفروض بسبب كورونا

تداولت ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام أحد الأشخاص في إسبانيا بالتحايل على حظر التجوال مرتديًا زيًا على شكل أحد الحيوانات بسبب حظر التجول المفروض في البلاد.

وظهر مرتدي الزي في الفيديو، الذي حاز على أكثر من مليوني مشاهدة خلال يوم واحد من نشره، عندما كان يقوم بتلك الحيلة من أجل رمي كيس للقمامة في السلة، قبل أن يقوم بالرجوع سريعًا قبل اكتشافه.

ونشر حساب قسم الشرطة في مرسية بإسبانيا عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو آخر يوضح مرتدي الزي وهو يتمشى أمام سيارة الشرطة دون إيقافه من قبل رجال الشرطة سوى للحديث لبضع ثوانٍ، وعلق الحساب برد ساخر قال فيه إن الحظر لا يغطي الحيوانات.

En estado de alarma se permite el paseo de mascotas acompañadas de una persona, siempre con paseos cortos para hacer sus necesidades. El que tengas complejo de Tyrannosaurus rex no está contemplado.#quédateencasa pic.twitter.com/C8dWkrvAdm — Policía Local Murcia (@MurciaPolicia) March 16, 2020

يشار إلى أن عدد الإصابات في إسبانيا ارتفع إلى أكثر من 11 ألف حالة، بينما سجلت 491 حالة وفاة، مما دعا السلطات الإسبانية لفرض حظر تجوال أمس ولمدة 14 يوما في إطار جهودها لاحتواء انتشار الفيروس.