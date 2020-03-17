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سياسة

جدل بشأن سخرية سعودي من السودان بسبب كورونا

الكاتب السعودي خالد الزعتر
الكاتب السعودي خالد الزعتر
17/3/2020

أثار الكاتب السعودي خالد الزعتر غضب المغردين السودانيين عقب تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر وسخر فيها من السودان في ظل أزمة وباء كورونا.

 وقال الزعتر في التغريدة "هل السودان خاليًا من فيروس كورونا، أم هو خاليًا من وزارة الصحة؟"، وهو ما أثار سخط المغردين السودانيين.

واستنكر المغردون "تغريدة" الزعتر التي اعتبروها إساءة للسودان وشعبه، وكتبوا عن مواقف بلادهم مع السعودية وخاصة فيما يتعلق بمشاركتها في التحالف ضد الحوثيين.

وقال المغردون إن مستشفيات المملكة لا تخلو من الأطباء السودانيين الذين لهم فضل كبير على أهالي المملكة.

وطالب المغردون الكاتب السعودي الاهتمام بشؤون بلاده الداخلية والحديث عن الاعتقالات والانتهاكات ومصير قتلة الصحفي جمال خاشقجي والابتعاد عن الإساءة للسودان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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