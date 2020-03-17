جدل بشأن سخرية سعودي من السودان بسبب كورونا

أثار الكاتب السعودي خالد الزعتر غضب المغردين السودانيين عقب تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر وسخر فيها من السودان في ظل أزمة وباء كورونا.

هل #السودان خالياً من #فيروس_كورونا ، ام هو خاليا من وزارة الصحة ؟؟ — خالد الزعتر (@khzaatar) March 16, 2020

تغريدة واحدة تحدثت فيها عن التجربة السودانية في إدارة أزمة #فيروس_كورونا ، كانت كفيلة بأن تكشف الغطاء عن اخلاق البعض من السودانيين ، لم يكن شعب #السودان يوماً بهذه الأخلاق ،، — خالد الزعتر (@khzaatar) March 17, 2020

وقال الزعتر في التغريدة "هل السودان خاليًا من فيروس كورونا، أم هو خاليًا من وزارة الصحة؟"، وهو ما أثار سخط المغردين السودانيين.

الإخوه السودانيين غاضبين لإنتقادي من تجربة السودان في التعاطي مع أزمة فيروس كورونا ، هنا الدليل على طريقة إدارة #السودان لحالة فيروس كورونا ، النفي ومن ثم الإعلان عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا ، لماذا لم يكن هناك إعتراف منذ البداية ،، pic.twitter.com/2QaQLl2xto — خالد الزعتر (@khzaatar) March 16, 2020

واستنكر المغردون "تغريدة" الزعتر التي اعتبروها إساءة للسودان وشعبه، وكتبوا عن مواقف بلادهم مع السعودية وخاصة فيما يتعلق بمشاركتها في التحالف ضد الحوثيين.

تستطيع أن تسخر من السودان حينما يخلو حدك الجنوبي من رجاله الذي يحمون مؤخرة بلادك من اجتياح فيروس حوثيد 19 المتوغل منذ خمس سنوات @khzaatar https://t.co/iYPpBuFBKx — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) March 17, 2020

السودان يمر بفترة انتقاليه بعد مخاض طويل للتخلص من نظام البشير وطبيعي يكون في السودان ارتباك يا خالد الزعتر دول مستقره وفي أوروبا حصل فيها ارتباك بسبب وباء كرونا ويجب علينا مسلمين وعرب الوقوف من السودان فهم اخواننا بالدين والدم ولاداعي للاسقاطات المثيره معظم السعوديين مع السودان — صدقة جارية #محمد_موسى_العيسى (@Mohammed_m_ales) March 17, 2020

انت جالس تخوض معارك ساذجة وغبية يوم مع اليمنيين ويوم اخر مع العمانيين واليوم مع السودانيين وغدا يعلم الله اي دولة تستهدفها بتغريدات مستفزة وغبية . https://t.co/ruSZ49bmtm — مختار الرحبي (@alrahbi5) March 16, 2020

هل #السودان خالياً من #فيروس_كورونا ، ام هو خاليا من وزارة الصحة ؟؟ — خالد الزعتر (@khzaatar) March 16, 2020

وقال المغردون إن مستشفيات المملكة لا تخلو من الأطباء السودانيين الذين لهم فضل كبير على أهالي المملكة.

للإجابة على سؤالك .. راجع كشوفات الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية السعودية .. ستجد أن مَن يعالج "أهلك" بها أطباء سودانيون (مُعارون) من (وزارة الصحة السودانية) التي تسأل عن وجودها .. منتهى الصفوق .. (تشحت) طبيب إعارة ، ثم تُنكر وجود من أعارك هذا الطبيب !! شحات وقليل أدب ؟!! — وَد قَلِبا (@wd_gliba) March 17, 2020

السودان خالي من وزارة الصحة ولكنه قوي جدا في وزارة الدفاع لدرجه انه يصدر الفائض من انتاجة لدول الجوار — عبدو حسن 🇸🇩 (@abdohassan1983) March 16, 2020

وطالب المغردون الكاتب السعودي الاهتمام بشؤون بلاده الداخلية والحديث عن الاعتقالات والانتهاكات ومصير قتلة الصحفي جمال خاشقجي والابتعاد عن الإساءة للسودان.