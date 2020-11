ترمب: كورونا فيروس صيني[فيديو]

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تغريدته بشأن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) والتي وصف فيها الفيروس بأنه "صيني"، قائلا إن الفيروس ظهر في الصين.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إنه غضب من تصريحات مسؤول صيني بأن الجيش الأمريكي هو من أحضر الفيروس إلى مدينة ووهان الصينية.

كانت الخارجية الصينية أعربت الثلاثاء، عن "سخطها ومعارضتها" إزاء وصف الرئيس الأمريكي لكورونا بأنه "الفيروس الصيني".

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" عن المتحدث باسم الخارجية ينغ شوانغ قوله إن "بعض السياسيين في الولايات المتحدة، ربطوا كورونا بالصين، ولطخوا سمعتها. الصين تعرب عن سخطها ومعارضتها الشديدين لذلك".

وأضاف: "ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن توجيه أصابع الاتهام نحو الصين. الأولوية القصوى أن يتعاون المجتمع الدولي في مكافحة الفيروس".

والإثنين، قال ترمب، في سلسلة تغريدات حول كورونا، إن بلاده ستدعم شركات "لا سيما المتضررة من الفيروس الصيني".

Cuomo wants “all states to be treated the same.” But all states aren’t the same. Some are being hit hard by the Chinese Virus, some are being hit practically not at all. New York is a very big “hotspot”, West Virginia has, thus far, zero cases. Andrew, keep politics out of it….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 17, 2020