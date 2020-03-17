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سياسة

بسبب كورونا.. إيطاليون في مصر والصومال يرفضون العودة لبلدهم

شوارع إيطاليا ومعالمها السياحية في حالة شلل تام بعد حظر التجول المفروض في البلاد
شوارع إيطاليا ومعالمها السياحية في حالة شلل تام بعد حظر التجول المفروض في البلاد
17/3/2020

كشف وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، عن أن مجموعة من السياح الإيطالين طالبوا بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأكد الوزير في مداخلة مع إحدى الفضائيات، أن نسبة الإشغال وصلت 70% في بعض الفنادق.

وفي سياق مشابه، قالت صفحة "الصومال" عبر تويتر، إن الحكومة الصومالية جددت تأشيرات سبعة مواطنين إيطاليين رفضوا العودة إلى ديارهم بسبب تفشي وباء كورونا وفضلوا البقاء بالبلاد، وتابعت "كان رد الحكومة إنساني كالعادة".

واستحسن مغردون هذه الخطوة معتبرين إياها عملًا إنسانيًا يعبر عن كرم الصومال وأهله في استقبال الزائرين، من حيثما أتوا ومهما كانت ظروفهم. وتهكم آخرون على تبدل الأحوال بعدما كانت الصومال مصدرة للاجئين صارت مستقبلة لهم.

وقالت صفحة الصومال بالعربية عبر تويتر إن "الحكومة الصومالية جددت الفيزا لسبع مواطنين إيطاليين مقيمين في العاصمة مقديشو ووضعتهم في حجر صحي بعد أن طلبوا عدم ترحيلهم لبلدهم إيطاليا لتفشي وباء الكورونا".

وكانت صفحة الصومال قد ذكرت في تغريدة سابقة "إن الحكومة الصومالية تدخلت وتم إيقاف ترحيل المواطنين الإيطاليين ومنحهم تأشيرات جديدة بعد أن تأكدت الحكومة الصومالية من صحتهم وإقامتهم في البلد قبل وصول الفيروس لإيطاليا".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتبرت إيطاليا بؤرة الانتشار الجديدة لفيروس كورونا في أوربا بعد انحسار الوباء في الصين، حيث بلغ عدد المصابين بإيطاليا الثلاثاء قرابة الـ28 ألف حالة وارتفعت الوفيات إلى 853، وسجلت 349 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة.

كما ترددت الأنباء بشأن تطبيق إجراءات استثنائية في إيطاليا بسبب احتمالية وشيكة لعجز المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، فربما يختار الأطباء بإيطاليا من سيعالجون من المرضى ومن سيترك دون علاج وفقًا للسن والحالة الصحية لكل مريض.

https://twitter.com/TS9Ea4xwdUTm5nn/status/1239421862284857345?ref_src=twsrc%5Etfw

تصرف صحيح وانساني والحمدلله البلد عندنا بخير وخالي من الكرونا اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين ..??

— ابو عمار الصومالي @?✌ (@y_bb49) March 15, 2020

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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