بسبب كورونا.. إمام في بغداد يجهش بالبكاء أثناء إبلاغه المصلين بالصلاة في البيت[فيديو]

مع الانتشار غير المسبوق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قللت الدول من التجمعات الكبيرة، وكانت المساجد من الأماكن التي طالها هذا القرار.

في العراق، أجهشت العيون بالدموع مع إعلان إمام وخطيب مسجد الأقصى بمنطقة السيدية، طالب المشهداني، تعليق الصلاة في المسجد حتى إشعار آخر.

وضجت المآذن بالنداء "الصلاة في بيوتكم"، ووثقت مقاطع فيديو أخرى دعوات المصلين في البيوت تزامنًا مع أذان فجر اليوم.

وأفتى ديوان الوقف السني، بعدم شرعية صلاة الجماعة في ظل الظروف الحالية؛ حفاظا على أرواح المسلمين وصحتهم.

وفي الدوحة، أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بيانًا يقضي بإيقاف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد؛ للمساعدة في احتواء فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه "تقرر إغلاق المساجد، وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، إلى حين توفر شروط الأمان والطمأنينة للمصلين، ابتداء من صلاة الظهر اليوم الثلاثاء، مع استمرار رفع الأذان في جميع المساجد".

ويوم أمس الإثنين، صرح رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، في مؤتمر صحفي بتعليق صلاة الجماعة في المساجد، مضيفًا أن المساجد مفتوحة للأذان والصلاة الفردية فحسب؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأمس أيضًا، أعلنت وزارة الأوقاف في الإمارات تعليق إقامة صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد ومرافقها وساحاتها وجميع المصليات، لمدة أربعة أسابيع بدءًا من التاسعة مساء الإثنين 16 مارس/آذار الجاري، على أن يعاد تقييم الوضع وفق آخر المستجدات.

وفي اليوم نفسه، أوقفت وزارة الشؤون الدينية في سلطنة عُمان، صلاة الجمعة في المساجد؛ على خلفية القلق من تفشي فيروس كورونا.

وقبل يومين، أصدرت مؤسسة الأزهر الشريف في مصر ، فتوى بجواز إيقاف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد.

وجاء في بيان الأزهر: "في ضوء تواتر المعلومات الطبية من أن الخطر الحقيقي للفيروس، هو في سهولة وسرعة انتشاره؛ فإن الفتوى تأتي تماشيًا مع أعظم مقاصد شريعة الإسلام حفظُ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار".

وأغلقت السعودية الحرم المكي للغرض ذاته، كما اتخذت دول عربية أخرى إجراءات مماثلة، من بينها المغرب وليبيا، في محاولات حثيثة لكسر موجة فيروس كورونا المستجد.

السلطات السعودية تمنع صلاة الجمعة في المساجد وتوجه بإيقاف صلاة الجماعة إذا اقتضت الحاجة

يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد أصاب أكثر من 189 ألف شخص في العالم، لقي حتفه منهم أكثر من 7500 شخصًا، وعوفي نحو 81 ألف شخص.