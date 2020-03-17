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سياسة

المفوضية الأوربية: لقاح ضد فيروس كورونا هذا العام

رئيسة المفوضية الأوربية اورسولا فو دير لايين
رئيسة المفوضية الأوربية اورسولا فو دير لايين
17/3/2020

أعربت رئيسة المفوضية الأوربية اورسولا فو دير لايين الثلاثاء بعد التحدث مع شركة تكنولوجيا أساسية ألمانية، عن أملها في توافر لقاح لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، هذا العام.

وأجرت دير لايين محادثات مع الرؤساء التنفيذيين لشركة "كيورفاك" التي تلقت 80 مليون يورو (88 مليون دولار) كدعم مالي من الاتحاد الأوربي لبحوثها.

وقالت في تسجيل مصور على الإنترنت قبل مشاركتها في محادثات مع زعماء دول الاتحاد السبع وعشرين إن الشركة "تعمل على تكنولوجيا واعدة لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا".

وأضافت أن "الاتحاد الأوربي يزودهم بثمانين مليون يورو، وآمل أنه بهذا الدعم سيستطيعون توفير لقاح في السوق، ربما قبل الخريف. وهذا يمكن أن ينقذ حياة الناس في أوربا وباقي العالم كذلك".

ونفت "كيورفاك" أمس الإثنين تقارير إعلامية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عرض شراء الحقوق الحصرية للقاح لفيروس كورونا، وتقول الحكومة الألمانية إنها "تعاملت" مع الوضع.

ولا يتوافر بعد لقاح للفيروس المستجد الذي ظهر في الصين العام الماضي وأصبح أسرع الأوبئة انتقالا في 145 بلدا ومنطقة.

وأصبحت أوربا الآن "مركز" الوباء، بحسب وصف منظمة الصحة العالمية، ويسعى مسؤولو الاتحاد الأوربي إلى تنسيق اجراءات أكثر صرامة لعزل حاملي الفيروس عن سائر السكان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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