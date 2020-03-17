الصين تجرب أول لقاح ضد كورونا.. والجيش الأردني ينتشر بكل المدن

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء أنها ستنتشر على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء البلاد وذلك في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الأردن، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 35.

وقال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، خلال مؤتمر صحفي" لدينا 35 إصابة مؤكدة بكورونا، 9 منها أجانب، وجميعها بصحة جيدة، وأجرينا نحو ألفي فحص عن الفيروس.

وناشدت القيادة العامة في بيان المواطنين اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات.

وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق تشديد القيود على الحدود وحظر التجمعات والمناسبات العامة بعد بلوغ الإصابات المؤكدة بالفيروس 35 حالة.

وفيات في إيران والعراق

قال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية على التلفزيون الرسمي إن حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا ارتفعت إلى 988 حالة بزيادة 135 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقال كيانوش جهانبور "عدد الوفيات 988… ومع زيادة ظهور 1178 حالة إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، يبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 16169 حالة" وأوضح أن 5389 شخص تعافوا من المرض.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء ارتفاع الوفيات في البلاد بيفروس كورونا المستجد إلى 11 والإصابات إلى 154. وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن حالات الشفاء بلغت 41.

وأكدت على "التزامها باللوائح الصحية الدولية في التعامل مع الإصابات والملامسين والحالات المشتبه بإصابتها، وشددت الوزارة على وجوب الالتزام بتوجيهاتها وقراراتها الملزمة، داعية الجهات المعنية كافة لمحاسبة المخالفين.

وزير الدولة لشؤون الإعلام @Amjad_O_Adaileh: منع التنقل بين المحافظات يستدعي وجود مظاهر أمنية بهدف المحافظة على الجميع.#الأردن#عاجل — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) March 17, 2020

عُمان تعلق الرحلات إلى البحرين ومصر

من ناحية أخرى أفادت شركة الطيران العماني المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء بأنها ستعلق كل الرحلات إلى مصر والبحرين اعتبارا من 19 مارس آذار وحتى إشعار آخر بسبب القيود المفروضة على السفر.

وفرضت حكومات في جميع أنحاء العالم قيودًا على دخول الأجانب بسبب وباء كورونا الذي قلص بشدة الإقبال على السفر.

الصين تقر استخدام أول لقاح لكورونا في تجارب سريرية

في الصين منشأ الفيروس أورد تقرير في صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب الشيوعي أن الصين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين يقوده تشين واي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

أحد البائعين في مدينة بيشاور الباكستانية (رويترز)

إصابات بين اللاجئين في ألمانيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء رصد عشر حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاجئين وطالبي لجوء في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية، خلال إفادة صحفية "حسب علمنا، هناك عشر حالات مؤكدة في ألمانيا حتى هذا الصباح… هم إما لاجئون أو طالبو لجوء". وجرى رصد الحالات في ميونيخ وبرلين وهايدلبرغ.

وحث كل الإدارات على مستوى البلاد على معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يصابون بالمرض بنفس معاملة المواطنين الألمان.

إسبانيا وبولندا

سجلت إسبانيا نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و182 حالة وفاة خلال 24 ساعة، وفق آخر حصيلة للسلطات اليوم الثلاثاء.

وبات إجمالي الإصابات في إسبانيا، رابع بلد في العالم من حيث عدد الإصابات، 11178 حالة مع 491 وفاة، في حين تعافى 1098 شخصاً من المرض في البلاد، كما أوضح مسؤول مركز الطوارئ الصحية الوطني.

وفي بولندا وُضعت الحكومة البولندية في الحجر الصحي بعد تأكد إصابة وزير البيئة الإثنين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلن الثلاثاء مدير مكتب رئيس الوزراء.

وقال "شارك جميع أعضاء الحكومة بالجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء (في 10 آذار/مارس) وخضعوا لفحوصات مساء أمس… ويفترض أن تعرف النتائج خلال اليوم، وحتى ذلك الحين، يخضع الجميع للحجر".

أحد محال بيع المواد الغذائية في ماليزيا بعد تحديد السلطات لحركة التنقل-17 مارس (رويترز)

ماليزيا: وفاتان و120 حالة إصابة جديدة

سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الثلاثاء عن وفاة شخص مصاب بفيروس كورونا، وورد الإعلان على بوابة إلكترونية دشنتها الوزارة اليوم لتتبع انتشار المرض في البلاد.

وقالت الوزارة إن عدد حالات حتى الآن 195.. وقالت وزيرة الصحة في البنجاب ياسمين رشيد إن المريض نقل إلى مستشفى في حالة حرجة وإنه سافر عدة مرات إلى إيران التي انتقلت العدوى منها لمعظم المصابين في باكستان.

وفي إندونيسيا، قالت وزارة الخارجية، إن البلاد ستحظر دخول وعبور زائرين من ست دول أوربية إلى جانب إيران بدءا من 20 مارس آذار سعيا لدرء خطر انتشار فيروس كورونا.وأضافت الوزارة في بيان أنه على مدى الشهر المقبل، سيتعين على المسافرين الذين يودون زيارة إندونيسيا الحصول على شهادة طبية من بلدانهم وأن يتقدموا للحصول على تأشيرة دخول من البعثات الإندونيسية.