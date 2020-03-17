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سياسة

السعودية توقف الصلاة في المساجد بسبب كورونا

انتشار الفيروس تسبب في وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد بعدة دول
انتشار الفيروس تسبب في وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد بعدة دول
17/3/2020

قالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة قررت وقف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد باستثناء الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن هيئة كبار العلماء قولها، اليوم الثلاثاء، "يسوغ شرعا إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الآذان ويستثني من ذلك الحرمان الشريفان".

وجاء في القرار أن "الهيئة في دورتها الاستثنائية الخامسة والعشرين اطلعت على ما يتعلق بجائحة كورونا وسرعة انتشارها وكثرة الوفيات بها وعلى التقارير الطبية الموثقة المتعلقة بهذه الجائحة المشمولة بإيضاح وزير الصحة والتي أكدت على خطورتها المتمثلة في سرعة انتقال عدواها بين الناس بما يهدد أرواحهم".

وأفادت الوكالة أن الهيئة "استعرضت النصوص الشرعية الدالة على وجوب حفظ النفس من آيات وأحاديث نبوية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 171.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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