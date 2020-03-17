الاتحاد الأوربي يغلق حدوده لثلاثين يوما بسبب فيروس كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قررت بالإجماع حظر دخول الأفراد المنتمين إلى دول من خارج التكتل لثلاثين يوما لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوربية إن الدول الأعضاء "وافقت كلها على فرض حظر" دخول "مع بعض الاستثناءات" الطفيفة، موضحة أن هذا الحظر سيسري لثلاثين يوما.

وأكدت ميركل أن "ألمانيا ستنفذ هذا القرار فورا".

وتشمل الاستثناءات مواطني الدول الأخرى الذين يحق لهم أن يقيموا فترة طويلة في إحدى دول الاتحاد.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية أن من لديهم سبب طارئ للدخول، مثل حضور جنازة أو حضور جلسة أمام محكمة، يجب أن يكونوا مزودين وثائق تبرر ذلك.

وأوضحت ميركل أن الاتحاد الأوربي "سينسق" عودة عدد كبير من الأوربيين العالقين في الخارج بسبب الإجراءات المشددة التي فرضت للتصدي لانتشار وباء كورونا.

وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي "العدو هو الفيروس وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.. نحن مستعدون لعمل كل ما هو مطلوب. لن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع".

ووصف مكتب منظمة الصحة العالمية لأوربا، الثلاثاء، قارة أوربا بأنها "مركز" الوباء. وقال هانز كلوغ، المدير الإقليمي للمنظمة في أوربا في مؤتمر صحفي "على كل بلد بدون استثناء، اتخاذ أجرأ الخطوات لوقف أو إبطاء خطر الفيروس".

وأدى الفيروس منذ ظهوره في أواخر ديسمبر/كانون الأول، إلى وفاة 7408 أشخاص في أنحاء العالم، استنادا إلى مصادر رسمية.